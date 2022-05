Froxán revive os serradores do Courel

Volveron os serradores á serra do Courel. Polo menos fixérono por un día, grazas á asociación Fonte do Milagro, que organizou onte en Froxán unha demostración de como se desenvolvía este oficio tradicional, ao que se adicaban non poucos veciños no hai 60 anos.

Un daqueles serradores era Luis Fernández, natural de Vilamor. Actualmente ten 90 anos, pero non se lle notan cando sobe á estada e comeza a serrar. Son facultades que non se perden e que no día de onte puido volver amosar. Malia súa avanzada idade, Luis amosou unha impresionante axilidade, sacando rápido pezas de madeira impecables.

El é o último serrador que queda con vida. A derradeira testemuña dun pasado menos industrializado no que a madeira tiña que ser mesmo trasladada polo río cara outra zonas do Courel por mor da ausencia de estradas e medios de transporte.

"De Froxán ata A Labrada, onde se vendía, a madeira podía tardar en chegar dez días", explica Evaristo Méndez, presidente de Fonte do Milagro e un dos impulsores da iniciativa. Lembra que hai 20 anos, Luis foi un dos serradores que lle ensinaron a el e a outros veciños como se serraba, co obxectivo de impulsar unha actividade como a de onte, que estivo parada un tempo.

Entón, Luis Fernández era o serrador máis novo. Na instrucción participaron un total de catro destes traballadores. Tres superaban ben a idade de 80 anos naquel intre e xa morreron, pero non deixaron este mundo sen antes transmitir como era o seu oficio, ensinando algúns dos seus segredos.

ACTUALIDADE. Xa ninguén no Courel vive de serrar madeira. Non é rendible dende que as fábricas garanten un proceso moito máis curto. "Fan falta horas para facelo ben. Antes, cando non se miraba tanto para o reloxo e non había tanta présa, era factible. Agora non é viable nin rendible", conta Evaristo Méndez, a quen o seu propio pai falou moitas veces do serradores.

Un momento dunha demostración de serrado. FONTE DO MILAGRO

Había tantos no Courel que mesmo se colocaba no centro de cada aldea ou lugar unha estada común que calquera podía empregar en caso de urxencia. Esta era a estrutura onde se colocaban os troncos de madeira -no Courel, a meirande parte da veces era de castiñeiro- para serralos.

O ideal, relata Evaristo, era facer o traballo entre dous. Un dos serradores púñase arriba e abaixo, o seu axudante permitialle facer o labor de xeito máis cómodo, facilitando a viaxe de volta da serra no seu percorrido de norte a sur.

Pero Evaristo conta que mesmo unha persoa soa era quen de facelo. Nese caso empregábase unha pedra que servía para suxeitar a serra. Era moito máis incómodo e requería dun esforzo maior.

Con ese sistema obtiña a xente do Courel de hai aproximadamente seis décadas a madeira para as súas casas. Mobles, portas ou pezas para o tellado eran algunhas das creacións que estes artistas que non asinaban as súas obras elaboraban cada día.

O evento de Froxán lembrounos e serviu de homenaxe a uns tempos que xa non volverán. Unha boa cantidade de público animouse a descubrir un dos segredos máis fermosos do Courel, a terra que reviviu os seus serradores.