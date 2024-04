Fran Sevilla: "El miedo es una emoción, ni se castiga ni se refuerza"

Explica Fran Sevilla que aunque él se formó inicialmente en el adiestramiento clásico de perros, pero evolucionó hacia una forma de trabajo más amable y considerada con los animales.

¿Para qué casos le piden ayuda?

Lo más habitual es que lleguen a mi perros que no obedecen mucho o aquellos a los que sus dueños no los pueden sacar a pasear. Pero quizás los casos más reseñables son los de los perros que llegan con miedos.

¿Qué pasa con el miedo?

Son animales que muchas veces saltan a la gente, que se pueden poner un poco más agresivos y su comportamiento no es el que quisiéramos, pero en la raíz de ese comportamiento está el miedo. Ellos reaccionan así porque hay algo les da miedo.

¿Y qué se puede hacer?

El miedo es una emoción y ni se refuerza ni se castiga. Hay que enseñarle al animal a gestionarlo a través de la confianza. Es un trabajo progresivo que nos permite que el perro tenga una buena convivencia.

¿De dónde vienen los miedos?

Una de las causas más habituales es la separación muy temprana del cachorro de la madre. Con un mes o mes y medio se le saca de la madre y pasa a una casa totalmente desconocida. Ahí comienza el miedo.

Usted vivió y trabajó en muchas ciudades como educador canino. ¿El trato a los perros es mejor o peor en Monforte?

Mi experiencia es que aquí hay mucha más empatía con los animales que en otras ciudades.

¿Cómo empieza su trabajo con una familia?

Lo primero que hago es una entrevista a domicilio con el perro y los humanos. Ahí les hago un test y después empieza la rutina de educación del perro y de los dueños. La mayoría de las veces las familias están muy implicadas y los resultados llegan. Eso es lo más gratificante de todo, lograr esos resultados y ver que la familia está feliz.

¿Los dueños tratan a los perros como humanos?

Muchas veces hay conductas excesivas en las que nos sentimos culpables porque es un perro rescatado o nos contaron que tiene un pasado de maltrato, queremos protegerle y lo hacemos en exceso. La medida está en escuchar al perro, si lo que haces le estresa o le perjudica, no debes hacerlo. Si lo que haces le va bien, no pasa nada.

También trabaja, por ejemplo, la llegada de un bebé a una familia que tiene perros.

Si. Aquí nos encontramos dos casos. A veces llega el bebé y tenemos miedo de que el perro le haga daño entonces empiezan las prohibiciones, el apartarlo... así estamos fomentando que el perro vea el bebé como algo negativo. También hay casos de exceso de confianza y pensamos que el perro no le hará nunca nada al bebé. Yo siempre digo que no se puede dejar a un perro con un niño sin supervisión hasta que los dos entiendan lo que pueden hacer y lo que no. Cuando llega el bebé hay que normalizar las cosas y respetar los espacios. Eso facilita la convivencia canina.