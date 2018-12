Fomento da su visto bueno a la unión de los accesos al puerto seco con la N-120

El Ministerio de Fomento ha emitido un informe favorable a la actuación solicitada por la Consellería de Infraestructuras para prolongar los accesos del puerto seco monfortino hasta la carretera Nacional 120. En su dictamen da una serie de directrices que deberán seguirse cuando se redacte el proyecto constructivo, que deberá adecuarse a las previsiones de la futura autovía A-76, Ponferrada-Ourense por Monforte.

En el documento señala la necesidad de contemplar una intersección en 'T' con carriles centrales de espera e incorporación entre el nuevo vial promovido por la Xunta y la actual carretera N-120, solución que se aconseja tanto por "la racionalidad de los recursos públicos como en aras de facilitar el procedimiento constructivo futuro del tramo de la autovía A-76", se destaca en el informe de viabilidad.

INDIGNACIÓN. Está respuesta de Fomento a la Consellería de Infraestructuras fue dada a conocer en la mañana de este sábado por el alcalde de Monforte, José Tomé, quien mostró a la vez su sorpresa e indignación por, dijo, "o descoñecemento mostrado pola conselleira, Ethel Vázquez, diante deste asunto".

La Consellería de Infraestructuras asegura que el proyecto constructivo estará listo a principios de 2019

Y es que Tomé explicó que el pasado 12 de noviembre, la responsable de Infraestructuras del Gobierno gallego, en una visita a Monforte, le pidió que intercediese ante Fomento para que agilizase el informe de viabilidad. Tomé se puso manos a la obra, explicó, encontrándose con que Fomento había emitido el documento favorable el pasado 21 de agosto.

"É realmente inaudito que a conselleira non se enterase. Algo funciona mal na conselleira. Trátase dunha situación realmente grave que terían que explicar", declaró el regidor local, visiblemente enfadado por tal hecho. Así, no dudó en indicar que la única explicación posible es que la Xunta "non ten interés algún polo desenrolo do porto seco" y que demuestra "un total ninguneo hacia os intereses dos monfortinos".

Tomé considera que Infraesctructuras no dispone todavía del proyecto constructivo para conectar los accesos de la plataforma logística de mercancías con la N-120, como, manifestó, lo demostraría el hecho de las recomendaciones que hace Fomento.

Desde la Consellería de Infraestructuras explicaron en la tarde de este sábado que no tienen garantías "de que vai poder executar as obras porque Fomento dá un si moi condicionado á súa aprobación posterior, añadiendo que en ese sentido "ía a solicitude de apoio ao alcalde".

Asimismo, destacaron que se procede "ao remate do proxecto construtivo tendo en conta esas esixencias de Fomento". Se prevé que esté finalizado en los primeros meses de 2019, "á espera logo da autorización do Estado".