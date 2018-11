Fomento destina 483.000 euros de urgencia a la vía del tren en Os Peares

El Ministerio de Fomento prevé invertir un total de 483.000 euros en la mejora de un tramo de la red ferroviaria entre Monforte y Ourense, en concreto en el trecho de San Estevo do Sil a Os Peares. Se trata de una vía única electrificada que ha sufrido los efectos de las lluvias torrenciales de la pasada primavera, agravados por los daños en la vegetación causados por los incendios forestales de los últimos dos veranos.

Así lo ha transmitido el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha celebrado el acuerdo del Consejo de Ministros sobre esta actuación en la mencionada zona.

Losada ha resaltado que se trata de una "actuación de emergencia" con la que se pretenden acometer las reparaciones necesarias para paliar los daños ya producidos en el terreno que rodea a las vías y evitar así posibles accidentes, todo con el objetivo final de garantizar la seguridad de las circulaciones y las personas.

Desde la delegación del Gobierno se indicó a través de un comunicado que el tramo al que afectarán las obras tiene una trinchera en la que la ausencia de vegetación por los incendios, unida a las lluvias, ha provocado el desprendimiento de rocas, e incluso, el descarrilamiento de un tren sin tener que lamentar heridos, accidente ocurrido en el pasado mes de marzo.

Un desprendimiento de piedras en el pasado mes de marzo en la zona fue la causa del descarrilamiento de una locomotora

DOS SINIESTROS. El descarrilamiento de la pasada primavera obligó a cerrar el tráfico en la vía de Monforte a Ourense. El suceso se produjo de madrugada de entre los apeaderos de Os Peares (en A Peroxa) y San Pedro de Sil (en Pantón). El tren se encontró de forma repentina con la montaña de piedras y tierra sobre la vía y acabó descarrilando.

Pero ese siniestro no fue algo excepcional. Se trató del segundo en menos de tres meses en la misma línea ferroviaria. El día 29 de diciembre, en las proximidades de Areas, en el municipio de Sober, tenía lugar un percance similar.

En ambos casos, los trenes chocaron contra una masa de piedras y tierras caídas sobre la vía a causa de un desplome en una ladera.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros ha acordado la declaración de emergencia de las obras para asegurar las laderas que dan a la vía en el mencionado tramo, precisó Javier Losada.

RECLAMACIÓN. Los trabajos para mejorar la seguridad ferroviaria en el entorno de Os Peares fueron reclamados en el mes de marzo, cuando descarriló el tren, por la diputada autonómica lucense del BNG Olalla Rodil.

La nacionalista llevó en aquel momento al Parlamento de Galicia una iniciativa para pedir medidas en la red ferroviaria que evitasen accidentes como el que se produjo en las cercanías del apeadero de San Pedro de Sil.

"O descarrilamento do tren Monforte-Ourense ao seu paso por Pantón é o exemplo do pésimo estado no que se atopa a rede ferroviaria no interior do país, especialmente en Lugo e Ourense, polo desleixo de Renfe, Adif e o Goberno español", afirmó la parlamentaria nacionalista a este respecto durante su comparecencia de primavera.

El tramo en el que se actuará atraviesa una montaña en la que el terreno es inestable por la falta de vegetación.