El Folión de Carros ultima su segunda edición adaptada a la pandemia

El covid-19 volverá a impedir una de las tradiciones por antonomasia de Chantada, el Folión de Carros de la noche del sábado de las fiestas patronales de agosto. No fue posible celebrarlo en 2020 y tampoco lo será este año. La última vez que los carros tirados por vacas recorrieron la villa del río Asma fue en 2019. De ahí que la asociación organizadora del evento, Amigos do Folión, haya tenido que estrujarse de nuevo el cerebro para que la esencia no se pierda.

"Non será o Folión que tería que ser, pero non queremos que o ambiente se perda", indica el presidente del colectivo, Manuel Vázquez Regal. El Folión de Carros está muy arraigado en la sociedad chantadesa, que desde hace años se viste de forma tradicional durante la jornada, independientemente de que participe en el desfile o no.

Amigos do Folión llama una vez más a que los vecinos luzcan de "carroceiros" en una de las jornadas grandes del año: los hombres con boina, camisa y chaleco; las mujeres, con falda, blusa, paño y mandil. Como el año pasado, si no es posible guardar la distancia mínima de seguridad, habrá que sumar la mascarilla como complemento a estas vestimentas.

Eso será el sábado día 21, cuando Chantada tendría que estar en fiestas. Las semanas previas habrá más actividades. Desde el pasado día 1 y hasta el 14 está abierta en la casa de la cultura una exposición sobre la figura del carro.

Al terminar, del 14 al 23, en el mismo escenario se abrirá la muestra de trajes típicos de Lugo. Amigos do Folión organiza esta exposición en colaboración con la asociación Traxandaina.

A estas actividades hay que sumar los habituales elementos de decoración que adornan Chantada en agosto, durante las semanas previas al Folión. Se les entregan a los negocios esparcidos por el municipio para que decoren con ellos sus escaparates. Además, balcones y calles estarán engalanados con banderas y estandartes.

"Xa van dous anos que non podemos facer o Folión, polo que precisamos deste esforzo de todos para que a festa, que nalgún momento terá que volver facerse, non caia no esquecemento", dice Vázquez Regal.

Sí será posible una actividad convertida en clásico. Los más pequeños pintarán el jueves 19 en la Rúa Xoán XXIII el quinto mural sobre el Folión. Y a falta de carros, el día 21 habrá diversas actuaciones musicales en la calle.