O outro Folión: os carros do país recuperan vida

Moita xente tende a cometer o erro de que unha celebración marcada nun día concreto do calendario é só aquilo que ve na xornada en cuestión. A realidade é que detrás de cada actividade, aínda que o máis visible só se desenvolva un día, hai centos e centos de horas investidas, tempo libre de persoas que en vez de estar adicadas ao ocio céntranse en preparar e organizar todo o necesario.

No caso dunha asociación, as cabezas pensantes buscan tamén o mellor xeito de manter vivo o colectivo durante todo o ano, de que a acción non se limite a unha mera data. É o caso de Amigos do Folión, o grupo que en Chantada asume cada ano polo sábado das festas patronais de agosto a organización do Folión de Carros.

Hai outro Folión, afastado do desfile multitutidinario dunha noite de agosto, os móbiles e as cámaras. É menos visible, pero pode que dende un punto de vista etnográfico a súa relevancia sexa a mesma.

"No ano 2018 comezamos a recuperación de carros do país. Xa temos 14. Seis ou sete mercámolos e son propiedade da asociación, pero outros témolos cedidos", conta o presidente de Amigos do Folión, Manuel Vázquez Regal, máis coñecido na vila coma Pica.

El, que leva toda a vida vencellado ao Folión, coñece mellor ca moitos o traballo que hai detrás da festa. Primeiro coma carroceiro e agora coma cabeza visible da directiva organizadora. Entrou na presidencia en 2016 e un dos seus grandes obxectivos era a divulgación de todo o relacionado cos carros, transmitir a paixón polo Folión mesmo as xeracións vindeiras. Nese apartado entraba a recuperación e restauración de pezas que permanecían en desuso e, na maioría dos casos, en estado de deterioro.

Pica, sentado nun carro. M.P.

Pica e o resto de directivos tiveron claro que todo aquel que conservara na casa un carro e non soubera que facer con el debía ter en Amigos do Folión unha opción viable. "Estes carros seguen pertencendo aos seus donos, aínda que os restauremos e gardemos nós. Sabemos que adoitan ter un importante valor sentimental, por iso se nalgún momento queren recuperalo, está á súa disposición", explica.

Os 14 carros están gardados nun baixo cedido polo Concello, que tamén serve coma obradoiro para rehabilitalos. Os primeiros puxéronse en mans de artesáns especialistas no traballo con madeira. Un deles, o chantadés Fernando Ibarra, quen hai anos arranxou varios carros na parroquia de Fornas, onde desenvolvía a súa profesión axudado só polas mans e as ferramentas.

Os membros da asociación foron pouco a pouco aprendendo o proceso correcto de restauración de carros do país e na actualidade eles mesmos encárganse dos labores. "Facémolo como podemos, adicando moitas horas en inverno, nas que imos ao baixo e nos poñemos mans á obra", relata Pica.

O primeiro paso, subliña o presidente de Amigos do Folión, é aplicarlle á madeira tratamentos contra os insectos. Logo comeza o traballo para poñer a punto os eixes, os estadullos, as rodas, o chedeiro e demais elementos do carro. Todo depende do estado no que os recollan.

"Sempre queremos ver o carro antes de decidir como imos traballar, porque nos ten pasado moitas veces que nos din que se atopa ben e logo cando o vemos descubrimos que está máis deteriorado do que o propietario pensa", di Pica.

Dende que decidiron comezar con esta iniciativa, os teléfonos dos membros da organización non paran de soar. Son ofrecementos. "En moitas casas, case todas, había carro. Nalgunhas mesmo varios. Cada ano chámannos cinco ou seis persoas para pedirnos se podemos ir polo seu carro e restauralo, pero a realidade é que xa non temos onde gardalos", explica o presidente de Amigos do Folión.

Manuel Vázquez, no obradoiro. M.P.

Os primeiros carros que restaurou Amigos do Folión empregáronse durante varios anos polo día da festa, en agosto. O colectivo deixáballo a quen quería desfilar cun carro e non coas habituais plataformas grandes. Finalmente, a asociación decidiu que era mellor darlles outro emprego, pois semellante nivel de exposición e a propia esixencia do percorrido, con moita xente arredor, volvía poñelos en perigo de deteriorarse.

A decisión final dos Amigos do Folión foi reservar estes 14 carros simplemente como elemento de decoración das rúas chantadesas nas semanas previas á xornada grande. Tamén os levan a mostras etnográficas que se mergullan nunha tradición, onde se amosa que o Folión é moito máis ca unha festa.

A vindeira edición da festa será o 24 de agosto

O sábado das festas patronais é o día que se celebra o Folión de Carros en Chantada. Toda a vila está decorada e é costume entre os veciños vestir de carroceiros, participen ou non pola noite no desfile. Os homes levan boina, camisa branca e chaleco e as mulleres portan pano, saia, blusa e mandil. Os carros do Folión, feitos nas semanas previas, representan escenas de Chantada no pasado. Hai quen se decanta por oficios, pero tamén se ven romarías, costumes ou, simplemente, unha rutina rural. A data da vindeira edición é a do 24 de agosto.

Dende Amigos do Folión destacan que os actuais son os meses de máis traballo. É tempo de pedir permisos e axudas ou de preparar o concurso para o cartel anunciador. Logo virá a decoración de rúas e escaparates, a creación dun mural por parte dos nenos ou as charlas e exposicións.