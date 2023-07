"Foi un festival do viño fantástico, con milleiros de persoas", destacó José Tomé

El quinto Festival do Viño da Ribeira Sacra tenía que haberse clausurado a las diez y media de la tarde del domingo, pero la fiesta se prolongó mucho más allá de esa hora, como ocurrió tanto el viernes como el sábado, cuando las casetas de las 30 bodegas expositoras fueron incapaces de cerrar su puertas hasta bien pasada la una de la noche. El encuentro fue todo un éxito de participación, tanto que el alcalde de Monforte, el socialista José Tomé, no dudó en declarar que fue "un festival fantástico, seguido por milleiros de persoas".

Tomé añadió que se habían superado las expectativas iniciales en cuanto a número de asistentes. Como ejemplo, en la noche del sábado había largas colas para adquirir un catavinos y los tiques que permitirán probar las numerosas referencias de blancos, rosados y tintos con las que acudieron esa treintena de bodegueros de la denominación de origen.

El alcalde de Monforte considera que el éxito del Festival do Viño da Ribeira Sacra, que ha llegado a su quinta edición (no se celebró durante dos años por la pandemia) está tanto en el lugar elegido para su celebración, el céntrico Paseo do Malecón, como por el formato elegido. "Falamos dun festival, non dunha feira na que hai pulpo, churrasco, mercadillos e atraccións infantís, todo remexido. Non, falamos dun encontro no que o viño é o verdadeiro protagonista", destacó.

Reconoció que había puestos en los que se vendía jamón, embutidos, trozos de empanada o diferentes aperitivos, pero "como complemento para acompañar ao viño, para que esté non caera nun estómago baleiro".

El alcalde destacó la presencia de muchos foráneos, que harán, dijo, "de embaixadores do noso festival nas súas terras"

José Tomé espera contar entre el lunes y el martes con los datos de venta de tiques de degustación y venta de catavinos para conocer el volumen de público que estuvo estos últimos tres días en el festival. Aventuró que fueron miles las personas que llenaron el Paseo do Malecón, muchas de ellas de diferentes puntos de Galicia y del resto de España. Todos harán, dijo el regidor local, "de embaixadores do noso festival, xa consolidado en só cinco edicións, que seguirá medrando ano tras ano".

La apuesta del Ayuntamiento por este encuentro vitícola ha sido desde el primer momento muy fuerte, incrementando en cada edición su presupuesto para ofrecer la mejor imagen posible. En esta edición se destinaron más de 100.000 euros.