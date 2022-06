Foggia, una herencia indeseada en Monforte

ES DEL TODO seguro que Lucrecia Foggia no esperaba que su testamento y herencia, tasada en algo más de 1,2 millones de euros, fuese indeseada por el Concello monfortino, al que le cedió su patrimonio al fallecer en julio de 2016 para que vecinos sin recursos tuviesen acceso a un centro de día.

La única condición puesta por esta mujer nacida en O Saviñao y criada primero en Monforte y luego en Madrid fue que se crease una fundación para gestionar su legado, importante desde el punto de vista inmobiliario, con pisos y fincas en Madrid, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Ávila, Monforte y Ames, así como dinero en efectivo en entidades bancarias que ascendería a unos 150.000 euros.

La constitución de la fundación fue desde el primer momento un despropósito. Fijó el número de albaceas testamentarios en seis y todos menos uno, el arquitecto Francisco Cela, renunciaron a tales poderes. Luego, se tardó más de un año desde su fallecimiento en estudiar la voluntad de Foggia, recomendando el secretario municipal de Monforte por aquel entonces que era inviable cumplir sus últimas voluntades.

Hubo que esperar hasta 2021 para que el equipo de gobierno local retomase el asunto con un informe elaborado por otro secretario municipal, el actual, quien avaló la posibilidad de atender el testamento de Lucrecia Foggia concertando plazas en centros de mayores de la comarca sin necesidad de levantar un edificio específico.

renuncia. Todo este lío que se prolongó cinco años acabó con una resolución del equipo de gobierno de Monforte, el que lidera el socialista José Tomé, renunciando a la constitución de esa fundación. Las causas argumentadas desde la alcaldía fueron que el albacea Francisco Cela no quiso rubricar los estatutos presentados al considerarlos «abusivos».

El taller de calzado de los Foggia.EP

Cela no entendió, y por ello negó su firma, que la fundación e­stuviese integrada hasta por nueve concejales y que el secretario de la entidad fuese el municipal, como tampoco que entre las cláusulas se incorporase que la Fundación Foggia pudiese extenderse más allá de Monforte.

Francisco Cela no quiere pronunciarse sobre lo sucedido. Ha decidido ponerse de perfil, aunque sí comentó recientemente que no entendía los ataques hacia su persona provenientes del equipo de gobierno, cuando lo acusaron de tener "intereses ocultos" para no validar los estatutos propuestos desde el Concello.

Al respecto, señaló que se ha ceñido escrupulosamente a los deseos, al testamento de Lucrecia Foggia y que si no se avanza en la constitución de la fundación y la gestión del legado de esta mujer es porque al gobierno de Tomé "no le interesa".

Sea como fuese, el Concello se ha desentendido de la herencia e incluso ha utilizado como excusa para no seguir adelante con el proceso de formalización de la fundación que hay dos parientes de cuarto grado de Foggia que han reclamado la herencia.

Podrán hacerlo en los tribunales en el año 2026, cuando expire el plazo marcado para poner en marcha la entidad benéfica.

"CERRAZÓN". La líder de la oposición en el Concello de Monforte, Katy Varela, dijo que no entiende "la cerrazón de Tomé en este asunto". No sabe, añadió, si se trata de "una falta de capacidad de llegar a acuerdos por la vía del diálogo o simplemente se trata de un desinterés total y absoluto".

Piensa que es más esto último, que al socialista al frente del gobierno de Monforte "alguien le dijo que el legado de Foggia era una patata caliente que era mejor no tocar".

Varela señaló que ella y los portavoces de Esperta Monforte y el BNG están en contacto con el albacea para la redacción de unos nuevos estatutos, "reales, sin intervencionismo municipal, y en los que tanto Francisco Cela como la oposición estaríamos de acuerdo".

Espera poder presentarlo en breve y que el secretario municipal, "el que parece el edil número doce del gobierno local, no se ensañe ni con nosotros ni con el albacea por medio de informes parciales".

Hay de plazo hasta 2026. Luego, los dos herederos en cuarto grado podrán reclamar la herencia.

Un italiano de Calabria que llegó a Monforte

El padre de la benefactora, Egildo Foggia, llegó a Monforte desde la región italiana de Calabria a principios del siglo XX, antes de la Guerra Civil. Se instaló en la ciudad y montó una fábrica de calzado con el apoyo de un vecino llamado Javier Yáñez. El negocio era próspero, pues las botas que confeccionaban en el taller eran muy demandadas sobre todo en las minas de Asturias. Sin saber cómo (algunos dicen que escapando de la represión franquista) Egildo abandonó Monforte y se instaló en Madrid, donde con sus negocios fue capaz de generar una fuente de ingresos determinante para que la herencia de su hija en bienes inmuebles ascienda a los 1,2 millones de euros que podría manejar la fundación con su nombre.