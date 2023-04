El mediático Carlos Sobera, actor y presentador de numerosos formatos televisivos, fue el pregonero en la tarde del sábado de la XLI Feira do Viño de Quiroga. Su presencia, que llena con su carismática presencia el programa de citas a ciegas First Dates de Cuatro, se volvió contra él en el sentido de que se enamoró del geoparque Montañas do Courel y de la Ribeira Sacra.

Y es que Carlos Sobera no perdió la oportunidad de conocer diferentes lugares del sur lucense antes de acudir a Quiroga. Por ejemplo, estuvo en la ribera del río Miño en Belesar y se acercó hasta algún mirador que hay con vistas al río Sil en la zona de Sober.

Jóvenes participantes en la feira. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

Tras su periplo por la Ribeira Sacra se subió a las ocho de la tarde al escenario montado en la Rúa Real de Quiroga para dar un discurso que a muchos se le hizo incluso muy corto. Sobera, además de destacar las bondades del valle quirogés y de su sierra, aseguró que volverá a estas tierras para seguir disfrutando de todo lo que ofrecen, por lo que además de los paisajes también destacó "sus excelentes vinos amparados bajo la denominación de origen Ribeira Sacra y de una gastronomía de fábula", subrayó.

Inauguración

Apertura de la celebración por parte de los conselleiros. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

Antes que él, los protagonistas fueron los conselleiros de Presidencia y Medio Rural, Diego Calvo y José González, respectivamente, quienes estuvieron en la villa para cortar la cinta inaugural de la feria, en torno al mediodía.

Ambos, en compañía del alcalde, destacaron la calidad de los vinos presentados por una docena de bodegas; así como de otras denominaciones de origen, como de Canarias, invitadas al evento.

La cata

Túnel del vino. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

Por el túnel del vino, organizado por primera vez en la historia de la feria del vino quiroguesa, pasaron cientos de personas durante las más de tres horas que duró y se agotaron buena parte de las casi 50 referencias que se podían catar. Especial interés despertaron los vinos de las bodegas canarias El Lomo, Comarcal de Güimar y Domínguez Cuarta 4 Generación, invitados a este encuentro. Son vinos diferentes que llamaron la atención de las personas que participaron en el túnel del vino que, para participar, tenían que pagar diez euros. Entre las botellas de los vinos canarios, alguna alcanzaba los 300 euros.

El túnel contó con los alumnos del ciclo formativo de servicios de la escuela Belarmino Fernández de Sober, que hicieron las funciones de sumilleres.

Hubo dos jurados, un profesional y el otro amateur. El profesional se quedó con Inseparable, de EDV, en tintos, y con el Don Cosme godello, también de EDV, en blancos. El aficionado escogió Don Xoán, de Gullufre, en tintos, y Brumas, un vino canario, en blancos.