Una firma que importa salud

El caso de Judith Jacinto Valderrama es el perfecto ejemplo de cómo emprender desde cero o incluso más abajo. Sin apenas dinero y lejos de su país natal, Perú, esta mujer especializada gracias a un máster en tecnología y control de los alimentos ha puesto en marcha en Chantada, donde reside, Euroandean, una empresa cuyo cometido es importar y distribuir alimentación ecológica.

La aventura empezó en 2019 y fue una segunda oportunidad. Cuenta Judith que antes, en 2018, lo intentó como autónoma, por medio de un almacén en Vigo, trabajando con marcas comerciales e importando en cantidades grandes por Leixoes (Portugal). No salió bien, como ella misma dice, pero no se rindió.

Un año después dio el salto a sociedad limitada y ni la pandemia, que ha impedido a Judith participar en ferias o asistir a presentaciones, ha frenado el paso adelante. "El año pasado crecimos un 25%", afirma la empresaria.

Judith trabaja junto a una empleada, Felicia, en su local de la Avenida de Portugal. Desde este punto de Chantada salen los productos preparados para comercializar en los puntos de venta de sus clientes. También allí se ponen a punto los artículos de la marca vinculada, "Tata. Alimentos con Historia", creada hace un mes.

Envase de productos para su distribución. EP

El nombre es muy familiar. El hijo de Judith, Piero, llamaba Tata a su abuela materna, Marta, cuando era pequeño. "Es la forma de recordarlo y de rendir homenaje a mi madre, que me inculcó el amor por los productos naturales y la medicina, como hago yo ahora con mi hijo", cuenta Judith.

ASÍ EMPEZÓ. El dinero era escaso y no había más ayuda que los ahorros familiares, pero Judith tenía claro que no quería una existencia con jornadas laborales de 15 horas. Su intención era encontrar una actividad que le permitiese conciliar y ganar en calidad de vida. Costó, pero se pudo. Y uno de sus grandes apoyos fue su marido.

Rafael Benítez Barbarán es soldador y llegó a Barcelona hace 15 años desde Perú. Un año más tarde lo hizo Judith. Piero, que es hijo de ambos, ya nació en España.

Trasladados posteriormente a A Coruña, Rafael encontró empleo en una conocida empresa taboadesa, ya cerrada, Casa Macán. Según relata Judith, su marido habló con el entonces propietario de la firma para saber si había empleo para ella, que acababa de finalizar el máster en Barcelona. Mandó el currículum y la admitieron, comenzando entonces el fuerte vínculo de la familia con la comarca de Chantada.

"Una vez aquí, los artículos se distribuyen por ecotiendas, herbolarios o tiendas a granel"

Años más tarde, Judith cambió de trabajo. La contrataron en Quesería Barral (Arzúa). Después restableció contacto con una antigua jefa en Perú, trasladada igualmente a España para ganarse la vida. De ese modo llegó al mundo de los productos naturales.

Al principio, recuerda Judith, su fin era importar leche en polvo para elaborar galletas con hierro que luego se mandaban a Perú para que el Estado las distribuyese por los colegios de las zonas más rurales del país y pudiese paliar los problemas de desnutrición infantil. Para entonces, en España empezaba a haber cierto tirón por los alimentos ecológicos.

"La gente ahora se preocupa mucho más por su salud. En occidente los conocemos hace diez años, pero muchos de estos productos son de origen indígena y aportan grandes beneficios, pues proporcionan un elevado nivel de bienestar", explica Judith.

La propietaria de Euroandean se refiere a la quinoa, el cacao en polvo, el azúcar de polvo o la lúcuma que la empresa importa. "Una vez aquí, los artículos se distribuyen por ecotiendas, herbolarios o tiendas a granel", afirma.

"Hace poco hablé con una persona que vino de fuera, como yo, y vive aquí y me dijo que estaba cansada, que en Chantada no había nada. No estoy en absoluto de acuerdo. Tiene todo lo que se necesita para estar bien y tener una buena conciliación"

A GUSTO. El resultado de su hasta ahora corta experiencia empresarial tiene muy satisfecha a Judith. "No diría que subimos como la espuma, pero sí crecemos poquito a poquito", subraya,

Poco a poco, Euroandean se ha ido haciendo paso y ganándose una buena cartera de clientes. Es una marca nacida y que desarrolla su actividad en Chantada, municipio en el que, por otra parte, Judith y su familia se sienten realmente cómodos.

"Hace poco hablé con una persona que vino de fuera, como yo, y vive aquí y me dijo que estaba cansada, que en Chantada no había nada. No estoy en absoluto de acuerdo. Tiene todo lo que se necesita para estar bien y tener una buena conciliación", indica la emprendedora, muy contenta también de que una aventura en la que pocos creían ruede a buena velocidad.

"Lo que más feliz me tiene es la posibilidad de compaginar. Disfruto de mi trabajo, pero no quiero que sea esclavizador. Tiene que ser posible conciliarlo con el resto de tu vida y que esta tenga calidad", concluye la propietaria de Euroandean, encantada de la actividad diaria en el almacén de la Avenida de Portugal, el lugar donde se ha establecido una curiosa conexión entre la Ribeira Sacra y la América Latina más pura.