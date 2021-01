Finaliza la tramitación ambiental del pionero plan para ordenar San Fiz

La Xunta finalizó este miércoles la tramitación ambiental del primer Plan de Ordenación do Medio Físico (POMF) de Galicia, que será otorgado a la parroquia chantadesa de San Fiz de Asma. Se trata de una figura de protección contemplada en caso de que se den circunstancias singulares no previstas en las Directrices de Ordenación do Territorio.

El plan subraya las características diferenciales de la parroquia y combina la protección de su patrimonio natural y cultural con el mantenimiento de una economía basada en la agricultura y los recursos turísticos y culturales. La Xunta incluyó la iniciativa en los diez proyectos recogidos en el Plan de Acción Estratéxico para a Ribeira Sacra, impulsado en 2019.

El Gobierno gallego explicó que por medio de un POMF se destacan los valores naturales y potencialidades como soporte de actividades de carácter agropecuario, forestal, ecológico, recreativo, cultural o científico. El de San Fiz incluye, además, una serie de actuaciones a llevar a cabo en los próximos años.

PROYECTOS. Hay varios niveles de intervención. En el básico, con un horizonte de uno a tres años, se encuentran las adaptaciones estéticas de baja entidad en construcciones, infraestructuras y vías.

También en esta categoría están enmarcadas las actuaciones de integración paisajística y reducción del impacto visual, así como el desmonte y recuperación ambiental de aquellos elementos que se hallen en zona de máxima protección y no puedan ser adaptados o integrados en el entorno.

Un nivel más amplio establece un plazo de ejecución de uno a cinco años para proyectos más concretos y ambiciosos. Entre ellos están la recuperación de la senda peatonal entre San Fiz y Chantada, la adecuación de cuatro miradores y la creación de un área de acogida, un aparcamiento disuasorio y un intercambiador.

Otra de las actuaciones previstas es la recuperación del castro de A Ribada, el paisaje en socalcos y los viñedos sobre un túnel de nueva construcción y la cantera generada al levantarse el embalse de Belesar.

MEJORAS. Otros de los puntos que abarca el plan es la integración de elementos accesorios a las edificaciones, la instalación de aparatos de producción energética o calefacción, los espacios relacionados con el uso agrícola de los terrenos o los sistemas de abastecimiento y saneamiento y recogida de aguas.

En el POMF se señala igualmente la necesidad de garantizar la protección de las masas de árboles autóctonos con medidas que contribuyan a su conservación y puesta en valor. El plan insta a favorecer su funcionalidad ligada a la conectividad entre ecosistemas y biótopos existentes.

Desde la Xunta valoraron la identidad del paisaje de San Fiz, donde resaltan el curso de los ríos y la fuerte pendiente de los valles, con inclinaciones, paredes verticales y laderas que finalizan contra zonas llanas que presentan pendientes inferiores a 16 grados.

Alegaciones de Por Chantada

La formación política municipalista Por Chantada, que cuenta con dos ediles en el pleno de la corporación, ha presentado alegaciones al POMF ante la Consellería de Medio Ambiente. Consideran que algunas actuaciones tienen "unha viabilidade ou utilidade moi limitadas ou vólcanse exclusivamente no turismo". Desde Por Chantada afirman que la iniciativa deja de lado "o sector primario, que lle dá vida a esta paisaxe".



En concreto

Por Chantada criticó el uso "hostaleiro" que quiere darse al área de Os Cipreses. Los municipalistas señalan que se destinarían a ello "cinco millóns de euros" y proponen como alternativa la recuperación "do patrimonio natural e etnográfico dos Cachóns do Asma".