As rutas en catamarán pola Ribeira Sacra volven esta fin de semana

As rutas dos catamaráns da Ribeira Sacra volven este sábado. O servizo mantén os percorridos habituais: a ruta fluvial Canón do Sil, que parte do embarcadoiro da Deputación Ponte de Sil, en Monforte, e a ruta fluvial Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pobo, en Chantada.

Para poder acudir débese reservar previamente a través da páxina web, do teléfono 982.260.196 ou do correo electrónico catamaranes.turismodeputacionlugo.org. A día de hoxe, xa hai máis de 200 reservas para esta primeira fin de semana.

A deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, anima a participar nesta actividade de ocio "coa que poderán descubrir ou redescubrir unha paisaxe única, ademais de recursos patrimoniais vinculados ao románico".

Respecto ás rutas, horarios e capacidade, no caso da fluvial Canón do Sil funcionarán dúas travesías cunha capacidade de 159 prazas, distribuídas en 107 no catamarán Mencúa e 52 no monocasco Canón do Sil. A de Cabo do Mundo terá capacidade para 63 viaxeiros.

Respecto aos horarios, este mes de marzo funcionarán as dúas últimas findes de semana. En abril e maio, as rutas serán de mércores a domingo, con servizo especial nas datas de Semana Santa e das Letras Galegas, que será de luns a venres.

No que respecta aos meses de verán a ruta monfortina terá servizo todos os días, en horario de mañá, tarde e noitiña. A partir de outubro e ata a ponte de decembro pasará a funcionar de mércores a domingo, con excepción da ponte de Todos os Santos.

Respecto a chantadina, en xuño manteranse as viaxes de mércores a domingo, con tres frecuencias horarias. Nos meses de xullo e agosto ofertará un servizo diario. Respecto a outubro e ata a ponte de decembro pasarán a funcionar só a fin de semana, coa excepción do festivo do día da Hispanidade e de Todos os Santos.

Ambas rutas rematarán a tempada na ponte de decembro con viaxes diarios do 3 ao 11 do mesmo mes.