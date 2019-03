O fin da noite en Chantada

O primitivos, escasos e pouco duradeiros fachos iluminaban no século XVIII as pétreas rúas máis concorridas do Cantón de Chantada, sendo substituídas transitoriamente por farois de aceite a mediados do século XIX. O poderío lumínico eventual fíxose presente en tres importantes celebracións, sendo a Raíña Isabel II a insigne protagonista.

Así pois, na mañá do 15 de abril de 1850, o alcalde chantadino Juan Ramón Otero celebrou, segundo a documentación da época, "na maior solemnidade a función na igrexa rogativa polo embarazo á devandita Raíña participando autoridades, empregados do Concello, curas e un gran xentío. Cun orzamento de 400 maravedís os xúbilos públicos duraron ata as oito da noite na que deu principio a iluminación a todas as rúas, sobresaíndo a da consistorial na que se obsequiou ás persoas de distinción cun baile moi brillante, demostrándose moita alegría".

Co sétimo alumeamento da Raíña, o Concello fai pública a noticia e ordena o 6 de decembro de 1857 repique de campás e foguetes, todo iso cunha misa solemne. Aos presos do cárcere fornecéuselles "abundante rancho, distribuíronse 100 esmolas da peseta para cada un dos 100 pobres civís da parroquia da ribeira, ademais doutros 28 para raparigos e algúns pobres que se presentaban no acto designados polos señores curas". Todo iso "nunha lucida e xeral iluminación desde as seis ás nove da noite, durante a que estivo exposto o retrato da Súa Maxestade no balcón da casa consistorial co debido aparello".

Alí diante da praza do consistorio houbo un baile de convite que durou ata altas horas da noite. Ao amencer as gaitas do país "e unha escollida orquestra entretiveron alegremente á poboación facendo remendo á maior orde, en todos os aspectos debuxábase o contento e as entusiastas vivas a S.M. a Raíña e ao Augusto Príncipe de Asturias resoaban a cada momento".

A última orxía luminiscente festexouse o 6 de xuño de 1869 por orde directa do Ministro da Gobernación para "solemnizar a promulgación á Constitución da monarquía española diante da casa consistorial ás doce, comunicándose enseguida a función con misa e pola tarde na Alameda con iluminación".

En virtude dun Real Decreto do 24 de febreiro de 1860, desde o Concello contéstase o 2 de xuño de 1862 a Contadorías do Negociado onde se afirma que "as rúas da vila todas están rotuladas e á súa entrada e saída, pero non os farois da iluminación porque hai pouco que se estableceu este servizo no pobo, tampouco están rotulados os edificios para utilizar públicos, a excepción do cuartel da Garda Civil".

A partir do 23 de maio de 1863 e ata 1956 atribúeselle á Policía Urbana a xestión de certificar os acordos do Concello referentes ao servizo público de iluminación para o seu envío á Administración. O 6 de xuño de 1865 inícianse as poxas públicas no Boletín Oficial da Provincia, realizando os pertinentes expedientes para cada ano económico e sempre sen licitadores. O 19 de xaneiro de 1867 amplíase nos orzamentos o crédito concedido para a iluminación pública e nas actas de poxa do servizo de iluminación e limpeza do 9 de agosto do mesmo ano reflicte "que o soldo sinalado ao encargado de limpar, acender e apagar os farois da iluminación non aumenta o orzamento, que os 20 escudos que exceden da cantidade en que admitiu ao remate ao servizo de limpeza considéranse necesarios para a reparación ou útiles necesarios".

En Chantada comezaría con acougo o desenvolvemento eléctrico a partir de 1903

No tránsito do Antigo Réxime ao liberalismo e a posterior Revolución de 1868, propiciou o esborralle do reinado de Isabel II, xerando un novo Goberno Provisional cuxa incerteza política procreou motíns e revoltas que fixeron que o rexedor escribira ao Capitán Xeral de Galicia advertindo da alteración da orde pública: "algo ocorreu nesta poboación, o día 10 de xaneiro de 1869 presentáronse armados en moi crecido número co fin de queimar o arquivo do Concello, destruír escolas, farois da iluminación e acometer outros como acaba de suceder no Concello de Carballedo; veñen armados con carabinas, pistolas, chuzos e forcados". Por iso indícalle da necesidade de establecer en Chantada un destacamento con dúas compañías.

O 28 de maio de 1890 diríxese de novo ao Capitán Xeral de Galicia en cumprimento da Lei e Regulamento do 10 de outubro de 1865 apuntando "que este Concello ten vacante a praza de encargado do servizo de iluminación pública co soldo anual de 273 pesetas e 75 céntimos, a fin de que a xunta calificadora de aspirantes a destinos civís sírvase facer a proposta".

En xaneiro de 1889 o contratista e mestre de obras públicas Juan Meijide Iglesias iniciará a transición enerxética do petróleo á electricidade ao "solicitar autorización para aproveitar 300 litros de auga por segundo do río Asma, en Líncora, punto denominado Cachón do Fume, con destino a forza motriz de enerxía eléctrica para a iluminación pública, particular e outras industrias".

