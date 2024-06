Fin de curso na Casa da Música de Chantada

Foi a guinda, o punto e final a un curso ateigado de clases e ensaios, pensando en poñer en práctica todo o aprendido. A sección tradicional da Casa da Música de Chantada despediu o exercicio académico co tradicional festival co que este tipo de centros acostuman dar a benvida aos meses de descanso do verán.

O director desta sección, Óscar Rodríguez, exerceu de condutor do acto, presentando as pezas e os grupos. Profesor dunha cantidade incontable de músicos —gaiteiros, principalmente— en Chantada, a súa valoración do curso que remata é moi positiva pola gran cantidade de matrículas.

Máis de 500 alumnos na Casa da Música

Só na sección que el dirixe houbo unhas 200 persoas que asistiron ás clases. O número de estudantes sobe dos 500 tendo en conta os alumnos e alumnas do resto de disciplinas impartidas na Casa da Música, que dirixe Manuel Sánchez.

O centro abriu xa o período de reserva de matrícula para o vindeiro curso, coa fin de darlle prioridade a que a xente que asistiu este ano a clase poida repetir. Dende a dirección apuntan que xa son 460 as prazas solicitadas para acudir aos cursos despois a partir de setembro. Nunhas semanas abrirase o prazo para as persoas que queiran ir por primeira vez.

Sesión de baile. MIGUEL PIÑEIRO

Moito público

O escenario instalado polo Concello na Praza do Cantón, sobre o que se desenvolven durante o verán moitas actividades e concertos, quedou insuficiente para acoller a todos os artistas que actuaron este sábado. Houbo momento para ver tamén as evolucións dos alumnos e alumnas de Lois Prado, o profesor de baile tradicional.

Os máis pequenos levantaron aplausos moi fortes do público, que ateigou o Cantón. Poucas cadeiras quedaron libres para ver o concerto. Houbo mesmo quen decidiu ver os concertos de pé, ben recollidos, iso si, á sombra, pois o sol tampouco quixo perdelo.

O Cantón estivo cheo. MIGUEL PIÑEIRO

No repertorio non faltaron algunhas das pezas máis clásicas da música tradicional galega. A saia da Carolina ou a Muiñeira de Lugo fixeron bailar a moitos, aínda que un dos momentos máis agardados neste tipo de eventos sempre ten coma protagonista indiscutible á Muiñeira de Chantada, que nesta ocasión soou dun xeito especial.

A sección tradicional da Casa da Música preparou unha versión máis fiel á da banda chantadesa. Como explicou Óscar Rodríguez, todas as agrupacións toman coma referencia a composta polos Gaiteiros de Soutelo. Desta maneira, os alumnos seguiron a realizada polos autores orixinais, os irmáns Manuel e Antonio Fernández, coñecidos coma Os Ferraias.

A partitura estaba en mans dun alumno da Casa da Música, Adrián Vence, que tamén toca na banda. Grazas a iso puideron preparala e dala a coñecer onde mellor soa, nun concerto.