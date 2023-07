O festival de improvisación oral da Pobra do Brollón nace para quedar

O festival de improvisación oral Brindadeira celebra esta fin de semana a súa primeira edición coa intención de que "dun xeito ou doutro, teña continuidade" nos vindeiros anos, confirma o técnico de Cultura da Pobra do Brollón, Xosé Gago.

O lugar escollido para este evento, a parroquia de Ferreiros, non foi unha casualidade, senón que a elección vén motivada porque de alí eran orixinarios os irmáns Álvaro e Xosé Veloso, os últimos brindeiros do núcleo de Forgas.

Precisamente, o brindo –"a tradición de improvisación oral propia da montaña de Lugo", di Gago– tivo especial protagonismo na xornada deste sábado. Un obradoiro para pequenos e adultos e mais unha mostra a cargo do colectivo Erre que Erre foron parte dun programa no que tamén houbo espazo para o bertsolarismo.

Para amosar esta arte do País Vasco, a cita contou con Uxue Alberdi e Miren Amuriza, escritoras e dúas das bertsolaris máis coñecidas. "En Euskadi hai moita tradición recuperada. Fan moitos campionatos e todo remata, cada catro anos, cunha gran final que se celebra no estadio de Anoeta. Tratan temas moi profundos dende unha perspectiva poética e é un modelo no que nos miramos moito", sinala Xosé Gago.

Tras o brindo e o bertso, chegou o momento da regueifa, a cargo de O Caruncho e Os d"Herbón, e o festival seguiu pola noite con Aldaolado, High Paw e O Rabelo.

Resto de actos

Este sábado foi presentada a editorial Consonni, radicada en Bilbao, pero vencellada á parroquia de Saa, de onde é natural unha das súas tres socias.

"Foi un acto dende o corazón, que permitiu amosar o labor que fan e que contou coa música de Lois Prado", sinala o técnico de cultura da Pobra do Brollón. A firma Consonni traduciu ao castelán a obra das antes mencionadas escritoras Alberdi e Amuriza.

O primeiro Brindadeira tocará á súa fin na mañá des domingo con dúas actividades máis. A partir das 11.00 horas está previsto un roteiro por Ferreiros. Despois, á unha, comezará unha sesión vermú na que terán especial protagonismo as músicas desta parroquia.