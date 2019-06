O Festival do Viño da Ribeira Sacra suma 25 adegas

A primera fin de semana de xullo, os días 5, 6 e 7, Monforte acollerá a terceira edición do Festival do viño da Ribeira Sacra, cun amplo programa de actividades que viran en torno ao viño. A cita será no Paseo do Malecón e participarán un total de 25 adegas, o número máis amplo da traxectoria do certame. A maiores, haberá cinco postos gastronómicos con produtos da comarca coma queixos e xamóns e catro con artigos da artesanía da zona.

A degustación dos caldos complétase con concertos e cun programa de rutas que permitirán aos visitantes achegarse ás adegas.

A música correrá a cargo de Habelas Hainas de The Teta's Van e os obradoiros e contacontos para os máis cativos completan a oferta.