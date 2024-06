El Festival do Viño contará en Monforte con 34 bodegas

Es preciso anotar en las agendas el fin de semana del 5 al 7 de julio, pues será cuando se celebre en Monforte la sexta edición del Festival do Viño da Ribeira Sacra. Participarán 34 bodegas, cuatro más que el año pasado. La cifra es también la más alta de todos los años que se ha celebrado el certamen.

El alcalde, José Tomé, y la teniente de alcalde, Gloria Prada, presentaron la mañana de este lunes el cartel y la programación, que incluye el pregón a cargo del presidente del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra, Antonio Lombardía. Será el viernes 5, tras la inauguración oficial, prevista para las 20.30 horas, en la que actuará la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense.

"A celebración deste evento volverá ser un reclamo importante para atraer xente a Monforte e ao conxunto da Ribeira Sacra, coa fin de dinamizar a economía da comarca, particularmente o mundo do viño, a hostalería e o comercio", expresó el alcalde. Tomé mostró su deseo de que el festival "siga medrando, cada vez sexa máis atractivo e nos visite máis xente" y avanzó que este miércoles tendrá lugar en el salón de plenos de la casa consistorial una reunión con las bodegas para realizar el sorteo de 'stands', que volverán a colocar en el Paseo do Malecón.

Las 34 bodegas que participarán

Ocho de las bodegas debutarán en el Festival do Viño, mientras que cinco se caen respecto a la edición del año pasado, según Tomé por cuestiones "de axenda". Las firmas participantes serán A Man de Prado, Abadía da Cova, Adega Carqueixa, Adega Vella, Algueira, Alma das Donas, Alouviño, Asolagados, Cardenal R. de Castro, Castrofiz, Cividade, Condado de Sequeiras, Corzoás, Cruceiro, Don Bernardino, Finca Cuarta, Finca Míllara, Galanteiro, Guímaro, Gullufre, Lucenza, Malcavada, Os Cipreses, Pazo de la Cuesta, Petrón, Peza do Rei, Ponte da Boga, Rectoral de Amandi, Regina Viarum, Santa Mª de Nogueira, Tear, Tolo do Xisto, Vía Romana e Viña Vella.

Además, habrá una zona de gastronomía para acompañar la degustación de vinos. Los doce participantes, que ofrecerán productos de la zona, serán Queso negro Buleri, Lácteos Ribeira Sacra, Embutidos Valentina, Xamóns D. Francisco, Xamóns Roberto, Helados Xeou, Panadería Fernández, Panadería La Luna, Restaurante Aquelarre, Restaurante El Hórreo, Restaurante Galicia y Tres Fuciños Porco Celta.

Programación

El viernes 5 de julio se abrirán los 'stands' desde las 19.30 horas. Este año, los puestos de venta de vino permanecerán una hora más que en otras ocasiones, hasta la una de la madrugada tanto el viernes como el sábado y hasta medianoche el domingo. El concierto de la primera jornada lo ofrecerá el grupo Gin Toni's, a las 23.00 horas

El sábado 6, el festival abrirá de 11.00 a 15.00 y de 19.00 a 1.00. De 11.30 a 13.00 horas habrá un taller práctico y sensorial titulado 'Enólogo por un día na Ribeira Sacra' dirigido por Iván Olmedo, miembro de la Asociación Galega de Enólogos. De 12.30 a 13.30, los más pequeños disfrutarán de una sesión de cuentacuentos con Anxo Moure y de 13.30 a 1500 horas se celebrará una 'masterclass' de Isabel Lozano y Roberto Gándara, de la Asociación de Sumilleres de Galicia, titulada 'Viños do Vello Mundo que recordan á Ribeira Sacra'. De 19.30 a 20.30 horas, la compañia Tarabelos ofrecerá un espectáculo con títeres y a las 23.00 horas actuará el grupo monfortino Malenne.

Gloria Prada (izquierda) y José Tomé presentaron el cartel del Festival do Viño. EP

Para el domingo, de 11.30 a 13.00, está previsto otro taller sensorial, titulado 'Descobre... Suelos Ribeira Sacra: Pizarra vs. Granito', a cargo de David Pascual, enólogo y presidente de la Asociación Galega de Enólogos. De 13.30 a 15.00 horas se llevará a cabo una nueva 'masterclass', otra vez con Isabel Lozano y Roberto Gándara, llamada 'Terriña: suelo, clima, variedades e elaboración na Ribeira Sacra'. De 12.30 a 14.00 horas se celebrará un taller de alfarería tradicional de la Ribeira Sacra por parte de Figulus y de 19.30 a 20.30, Velaísca organizará un 'showcooking'.

Los talleres y 'masterclass' son gratuitos y se desarrollarán en la sala de catas, dentro del recinto del Malecón. Sin embargo, el aforo está limitado a 30 personas, por lo que es necesario hacer reserva en el teléfono 621.40.34.88 o en la dirección de correo electrónico [email protected].

Habrá vinorutas

Partirán todas del parque de Os Condes, de donde saldrá un pequeño autobús con guía profesional que llevará a los inscritos hasta los enclaves. Es necesario hacer reserva previa en el 621.40.34.88 o en el correo [email protected].

La ruta del Sil será el sábado, con salida a las 9.30 horas, y consistirá en un recorrido de medio día en quad. Se visitarán los miradores sobre los cañones, el lago de Rosende y la cascada de Portizó y habrá visitas guiadas a las bodegas Malcavada y A Man de Prado, El precio es de 55 euros por persona.

Por otro lado, la ruta del Miño se celebrará el domingo y permitirá conocer la zona en zodiac. La salida será a las 9.45 horas y comenzará con una visita a la bodega Abadía da Cova. Luego se irá hacia la playa de A Cova para hacer el recorrido en zodiac y ver los viñedos en terrazas, con parada en la cascada de Augacaída y desembarco en Belesar para dirigirse a la bodega Vía Romana a degustar vinos. En este caso, el precio es de 40 euros por persona.