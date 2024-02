El festival Castañazo se celebrará este año el 1 y el 2 de noviembre

La organización del festival Castañazo, en Chantada, ha confirmado el 1 y el 2 de noviembre de este año como fechas para la próxima edición del evento. Será durante el puente del Día de Todos los Santos en el mercado ganadero.

El festival nacido en los 90 del siglo pasado y vinculado al movimiento bravú se ha abierto en los últimos años a muchos estilos y sonidos. Cuenta, además, con nuevos integrantes en la asociación O Castañazo, que lo organiza.



El año pasado fue la edición de regreso después de un parón de tres años debido, principalmente, a la pandemia. En 2019 se había celebrado el Castañazo anterior.

Los grupos elegidos para conformar el cartel del retorno fueron Sons of Aguirre, Dakidarría, Lágrimas de Sangre, Narco, Tropa do Carallo, Mafalda, Grande Amore, Quinkillada, Fillas de Cassandra, Arrythmia, Rastreros y Rebeliom do Inframundo.