El festival 17° Ribeira Sacra ya tiene fecha: se celebrará entre el 26 y el 28 de julio

La octava edición del festival 17° Ribeira Sacra se celebrará entre el 26 y el 28 de julio de este año, como confirmaron este miércoles desde la organización. Próximamente se pondrán a la venta los primeros abonos, a un precio de promoción antes de desvelar las primeras confirmaciones del cartel.

El evento combina música en directo —la parte esencial del programa— con patrimonio, arte y gastronomía. Su apuesta es por la calidad antes que por las masificaciones, razón por la cual las diferentes actividades se reparten por diversos escenarios de la comarca, ubicados en distintos ayuntamientos. Entre ellos se encuentran el catamarán de Ponte do Sil (Monforte) o el mirador de Santiorxo (Sober), a los que se unieron el año pasado las bodegas de Vilachá (A Pobra do Brollón), la Praza do Cantón de Chantada y la bodega Regina Viarum.

Acudieron a la séptima edición del 17° Ribeira Sacra un total 3.000 asistentes a un festival que tuvo un impacto, según los organizadores, de unos 600.000 euros en la comarca.

Desde la empresa i-Radia Crea indicaron que el 65% de los asistentes era de la propia Galicia. El 35% restante procedió de otras comunidades y provincias, como Madrid, Barcelona y Asturias, además de países entre los que figuran Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Portugal o Países Bajos.

A lo largo del fin de semana del 17° Ribeira Sacra, los conciertos se complementan con rutas, catas o degustaciones gastronómicas. La empresa i-radia Crea, que asume cada año la organización, persigue un maridaje con la música que genere en cada actividad a desarrollar "un momento único" para el público.

El último cartel contó con la presencia de Lontreira, Jane Weaver, Morgan, Pamela Rodríguez, Oracle Sisters, dEUS, Pastor Eléctrico, La Costa Brava, Toorai, Jimena Amarillo, Catuxa Salom, Nanein DJ, Tangerine Sistas, Tristón DJ y Tito Ramírez. Además, el festival realizó propuestas culinarias (Gastrolabo y el arroz Territorios) elaboradas para los asistentes por Miguel Mosteiro.

El año pasado, el 17° Ribeira Sacra recibió un premio al mejor festival de pequeño formato de la Península Ibérica. En 2020 fue nombrado el mejor de todo el país y nuevamente está nominado en nueve categorías a los Iberian Festival Awards.

En tres de ellas, los ganadores son elegidos por el voto del público a través de la página web de los premios. El plazo termina el próximo día 17 y el 17° Ribeira Sacra opta otra vez a mejor festival de formato pequeño, así como a la mejor actuación de un grupo portugués o español (por Morgan) y la mejor internacional (por dEUS).

Un jurado decidirá en las otras seis categorías. El 17° Ribeira Sacra es candidato en las categorías de mejor promoción turística, programa cultural, comunicación y estrategia de marketing, contribución a la sostenibilidad, a la igualdad y mejor activación de marca.

Forma parte de una marca

El 17° Ribeira Sacra forma parte de la marca Festivales Territorio, creada por la propia empresa i-Radia Crea para realizar acciones exclusivas en zonas con fuertes valores culturales, donde apuesta por la misma mezcla de música en directo, gastronomía, arte y patrimonio. "A maridaxe dá forma a unha experiencia completa para todas as personas asistentes", afirmaron desde la compañía organizadora del evento.

Festivales como Esférica Rioja Alavesa, Nómade Alcusses- Alforins, Tierra Bobal Fest y Canari tomaron como modelo y experiencia el trabajo llevado a cabo en la Ribeira Sacra. De esta forma, el formato mediante el que se celebra el 17° se ha expandido por otros puntos de la península Ibérica.