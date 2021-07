El festival 17° Ribeira Sacra comienza este viernes con Silvana Estrada y Depedro

El festival 17° Ribeira Sacra mantiene sus principales señas de identidad (música, cultura y gastronomía) en su quinta edición, que comienza este viernes y se prolongará durante todo el fin de semana. Los conciertos volverán a repartirse en diferentes escenarios del sur de la provincia de Lugo: desde bodegas al catamarán que sale desde Ponte do Sil.

En la edición de este año estarán presentes como cabezas de cartel la mexicana Silvana Estrada, el madrileño Depedro o la banda lusa The Gift. También participarán The Excitements y artistas gallegos como Budiño & Novoa o ALE, este de A Pobra do Brollón.

Además, estaba prevista la asistencia de los escoceses Teenage Fanclub, pero el aplazamiento de su gira imposibilitó su presencia en el festival este año, confirmando su actuación en la sexta edición, programada para el mes de julio del próximo 2022.

La propuesta musical del 17° Ribeira Sacra se completa con una variada oferta gastronómica. Carlos J. González, chef del Restaurante Merenzao; Lucía Freitas, del santiagués A Tafona, y Juan Crujeiras, de Bido, en A Coruña, ofrecerán un showcooking y degustaciones a los asistentes. El vino estará también presente, pues muchas de estas actividades tendrán lugar en diferentes bodegas amparadas por la Denominación de Origen Ribeira Sacra, aunque tampoco faltarán otros escenarios, como el mirador de Santiorxo, la Rectoral de Gundivós o la plaza de España de Chantada.

El festival fue presentado ayer en la Diputación provincial, institución que aporta una ayuda de 18.000 euros a la organización de este evento, además de poner a su disposición el servicio de catamaranes desde el embarcadero de Ponte do Sil, en Monforte.

REFERENTE. La diputada de Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, celebró que el 17° Ribeira Sacra "é un referente no panorama musical que achega á provincia artistas de renome e dinamiza a vida social e a actividade económica".

García Porto dijo además que la celebración de este festival contibuye "á recuperación dos sectores más afectados polas restricións de covid, como son o turismo e a hostalería", al tiempo que promueve "o turismo non masificado, de proximidade e sostible", dijo.