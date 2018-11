La concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, la no adscrita Rosa Méndez, ha acusado al Gobierno de la Xunta de "no apostar por Ferrol" y de "no estar a la altura" para promover la candidatura liderada por esta ciudad a Patrimonio de la Humanidad, en detrimento de otras propuestas, "como la Ribeira Sacra".

"Pues que lo hagan, pero que no vengan a Ferrol a contarnos milongas que nada tienen que ver con el desarrollo de como se está llevando esto desde la ciudad, e incluso enredando y con mentiras, que nos están obligando a retrasar la contratación de la segunda parte de este proyecto global", ha dicho, en referencia al "comité y plan de gestión".

En una comparecencia pública realizada en el Ayuntamiento de Ferrol, la edil también ha criticado que, tras presentar el documento ante la Dirección Xeral de Patrimonio, "y tras quedar en darnos traslado de aquellos puntos a mejorar, esto no se hace".

Rosa Méndez ha criticado que "se utilice la Administración autonómica para realizar el trabajo de las candidaturas de Illas Atlánticas y Ribeira Sacra"

"Y, con el paso del tiempo, tampoco somos capaces de ponernos en contacto con estos", ha dicho la concejala, que ve "gravísimo" que "en una administración se utilicen unos técnicos políticamente para enredar en algo que era diáfano".

"UNA CANALLADA". Méndez ha trasladado que, desde el Ejecutivo que preside Núñez Feijóo, "no se está apostado por Ferrol" en esta decisión y que "se quiere justificar a través de una serie de actos políticos" que "esta apuesta no sale adelante porque el gobierno de Ferrol no actúa". "Me parece una canallada", ha subrayado.

Rosa Méndez también ha criticado que "se utilice la Administración autonómica para realizar el trabajo de las candidaturas de Illas Atlánticas y Ribeira Sacra", haciéndoles "toda la parte técnica de la propuesta", mientras que a Ferrol "ni tan siquiera se le corrija lo que ha presentado y realizado con sus propios fondos".

La edil de Ferrol también ha adelantado que el expediente que busca la declaración de Patrimonio de la Humanidad de varios bienes situados en el entorno de la ría de Ferrol, la gran mayoría de tipo militar y desarrollados durante la etapa de la Ilustración, "será presentado ante la Xunta en febrero de 2019, y además reúne todas las garantías".