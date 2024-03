Fernando Saco: "Os matemáticos son moi valorados en Londres pola súa creatividade"

Este venres o Casino Ateneo acolle, ás 20.00 horas, a presentación do libro As matemáticas máis sorprendentes (Xerais) escrito por Fernando Saco.

Que atopamos no libro?

Reúne unha serie de demostracións matemáticas organizadas en varias temáticas que amosan resultados cos que non se conta de primeiras ou rebaten ideas que moitas veces temos asentadas na cabeza de xeito erróneo. Tamén inclúe unha parte final con fitos importantes na historia das matemáticas.

Como chegou a eses resultados sorprendentes?

Eu creo que todo empezou con un tío meu, Pedro Sacro López, que era mestre no Saviñao e con 70 anos, cando xa estaba xubilado, estaba con nós ao saír das aulas e sempre nos tiña retos preparados. Por exemplo, dicíanos: «canto se tarde en contar ata un billón», e así nos ía enganchando a aprender. Era un embaucador de nenos e falábanos de todas as materias sen darnos conta. Ese foi o comezo e no libro hai exemplos que fun atopando na miña vida profesional, uns más sinxelos e outros más complicados.

Este libro é para a xente de Letras ou só de Ciencias?

Para todos. É unha lectura sinxela que inclúe unha serie de demostracións matemáticas, pero están organizadas de maneira que se un quere pode seguilas ou pode saltalas, sen que iso altere a lectura.

Escribira antes outro libro.

Sí, foi un traballo en homenaxe aos meus tíos Cesáreo e Camilo Saco: ‘Os irmáns Saco ou a loita galeguista baixo o franquismo’, pero eu non me considero escritor. O primeiro libro foi un pouco por casualidade, eu recollera a información dos meus tíos e despois pedíronme que tamén escribira o texto. Este libro de agora foi por devoción, é o libro que quería facer, é case unha memoria da miña profesión, do meu traballo de mestre.

Sendo Saco tiña que ser mestre?

É algo que a xente me di moito, pero eu nunca me imaxinei de mestre. Catro tíos meus foron mestres, entre eles, Pedro, que me ensinou moito e Cesáreo Saco, moi recoñecido en Monforte. Pero eu estudei enxeñería, marchei traballar na construcción do metro en Caracas e cando rematou o contrato, voltei. Ao chegar aquí opositei porque tiña que gañarme vida. Comecei de docente, en paralelo fixen a carreira de Matemáticas por pracer e foime enganchando o instituto. Sempre pensei que ao chegar aos 60 me ía xubilar pero tirei catro anos máis porque quixen. Gustábame preparar as clases, buscar novos xeitos de ensinar, exemplos máis visuais, gráficos...

Na actualidade, as matemáticas teñen o valor que merecen?

Como materia escolar hai xente á que lle gustan e outra que as odia. A nivel xeral, durante moitos anos estiveron consideradas coma unha materia instrumental para outras ciencias. Hoxe non é así, en moitas empresas buscan matemáticos. Na City de Londres moitas compañías queren matemáticos e enxeñeiros pola súa capacidade e creatividade á hora de resolver problemas.