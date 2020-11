La feria del vino de Amandi, a comienzos de diciembre

La edición número 40 de la Feira do Viño de Amandi se celebrará este año. Será un formato distinto, pero se llevará finalmente a cabo. Tendrá lugar a comienzos de diciembre en vez de en abril. En concreto, los días 5 y 6 (el primer fin de semana) con el salón de eventos del hotel Pazo de Sober como escenario.

El Ayuntamiento anunció este lunes una muestra alternativa dirigida solo a profesionales del sector, como distribuidores, hosteleros o periodistas especializados. La actividad tendrá muchas similitudes con el Túnel do Viño que se organizó los últimos años en Sober coincidiendo con la Feira da Rosca.

La administración municipal garantizó el cumplimiento de las medidas para evitar contagios de covid-19. El único modo de acceder al evento será por medio de invitaciones. Así se controlará en todo momento tanto el aforo como el respeto de las normativas adoptadas frente a la pandemia.

El alcalde de Sober, el popular Luis Fernández Guitián, declaró que para promocionar el producto más típico del municipio ante la delicada situación sanitaria actual "non queda outro remedio que reinventarse ou non facer nada". El regidor no descarta que este tipo de muestra sea la apuesta para la Feira do Viño de 2021, prevista como siempre para el fin de semana del Domingo de Ramos, que en el caso del próximo año será el 27 y el 28 de marzo. "Todo fai pensar que será nun formato parecido ao de 2020", comentó Guitián.

El mes que viene, la muestra de Amandi consistirá en una cata con un panel de especialistas. Entregarán tres premios a tintos de 2019, uno a blancos y otro a tintos de otras añadas.

Semanas antes se desarrollará, como es costumbre también cuando Sober puede exaltar su vino en primavera, el Mes do Amandi. En 2020, los días dedicados al vino de esta subzona de Ribeira Sacra serán los de noviembre. El Ayuntamiento presentará este sábado el cartel y el programa de actividades. Muchas de ellas se retransmitirán a través de las distintas páginas de la administración en las redes sociales.

UNA EDICIÓN GAFADA. La Feira do Viño de Amandi debería haberse llevado a cabo los días 4 y 5 de abril. La convocatoria inicial de las elecciones autonómicas, anunciadas en febrero para la jornada del 5, motivó a mover la muestra soberesa a los días 18 y 19 de abril.

Finalmente, ni comicios ni vino. El coronavirus obligó a suspender o posponer todo. En Sober, la idea final ha sido adaptarse al contexto de crisis sanitaria.

La única feria del vino que ha podido desarrollarse con normalidad ha sido la de Chantada. Días más tarde se declaró el estado de alarma en España y a la semana empezó el confinamiento.