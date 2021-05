La feria del aceite de Quiroga tendrá solo 200 personas al mismo tiempo

La comisión organizadora de la XXI Mostra do Aceite de Quiroga, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en la localidad de Bendilló, cerró el programa de actos de este festejo declarado de interés turístico por la Xunta. Destacan las medidas de seguridad sanitarias, pues en el recinto ferial, a pesar de estar al aire libre, no podrán estar más de 200 personas al mismo tiempo. Los organizadores estiman que se podrá renovar el aforo con frecuencia pues, destacaron, lo normal es que un visitante no pase más de una hora en el lugar.

Además, se dará preferencia de entrada a aquellas personas que hayan concertado cita previa llamado al Ayuntamiento, algo aconsejable, dijeron desde la organización.

En cuanto a la tradicional demostración de cómo se obtenía aceite de las olivas del valle en la antigua almazara de Bendilló, el Ayuntamiento ha decidido mantenerla, pero sin público en el interior de la pequeña construcción. Los asistentes podrán seguir todo el proceso por streaming. En las inmediaciones de la almazara se instalará una enorme pantalla de televisión para seguir el proceso de obtención del aceite

Este año participarán cuatro olivicultores en una muestra en la que todos los productos que se pongan a la venta, como otros alimentarios típicos de la comarca, tendrán que contar con su correspondiente registro sanitario autorizado por el órgano competente.

El Concello mantiene las fechas del 24 y 25 de julio para la Feira do Viño con un aforo reducido

El comité organizador de la XXXIX edición da Feira do Viño de Quiroga mantiene las fechas del 24 y 25 de julio para celebrar el evento, si bien saben que el encuentro estará marcado por unas condiciones sanitarias, unas restricciones que hacen que se trabaje en una fiesta alternativa, en la que posiblemente se modifique su lugar habitual para poder limitar el aforo.



Mientras se trabaja en este plan, han sido fijadas las condiciones que tendrán que cumplir los cosecheros que quieran participar. Como en años anteriores, los requisitos son tener una cantidad mínima de 200 botellas de vino blanco y 250 de tinto para llevar a la feria y disponer como mínimo de esa misma cantidad en la bodega.



Esta será la primera vez que concurran en esta feria bodegas profesionales. Hasta ahora siempre acogió a cosecheros independientes.