A Feira do Viño de Chantada volverá o 3, 4 e 5 de xuño

Chantada retomará os días 3, 4 e 5 de xuño a súa Feira do Viño, despois de dous anos de parón por mor da pandemia. A edición número 39 do certame terá lugar no seu formato tradicional, cos postos das adegas repartidos pola Praza de Galicia debaixo dunha gran carpa, onde se acomodará o público asistente.

O Concello e os adegueiros tomaron a decisión nunha reunión celebrada o pasado luns pola tarde. Tamén se acordou que esta nova data será excepcional. O ano que vén, se as circunstancias sanitarias o permiten, recuperarase a segunda fin de semana de marzo como época para o festexo, que históricamente é a primeira das feiras do viño que se celebran cada ano na Ribeira Sacra. O prazo de inscripción para as adegas interesadas en participar queda aberto este mércores, día 23, ata o 1 de abril.

O concelleiro de cultura e tenente de alcalde, Manuel Diéguez, Penela, indicou que os detalles do programa da Feira do Viño ira dándose a coñecer nas vindeiras semanas.

Avanzou que haberá algúns matices respecto a outras edicións para adaptarse ás normas sanitarias que poidan estar vixentes nese momento, pero a intención será respectar ao máximo posible o formato orixinal, descartando así un cambio de modelo, como se chegou a comentar nos últimos tempos en Chantada. "Non queremos correr o risco de estragar unha feira que está funcionando moi ben dende hai anos", subliñou Penela.

INTERRUPCIÓN. Chantada leva sen celebrar a súa festa de exaltación ao viño dende marzo de 2020. Foi o último gran evento organizado antes de que o Goberno central declarara o Estado de Alarma e decretase o confinamento domiciliario para frear o avance do covid-19. En apenas unha semana, a vila do río Asma pasou de acoller a centos de persoas na Praza de Galicia a poder saír os veciños da casa só para desenvolver aquelas tarefas consideradas esenciais.

Dende entón, a Feira do Viño chantadesa non se volveu organizar. O Concello tiña a intención de recuperala este ano, pero os datos da pandemia impedirono na segunda fin de semana de marzo. Tamén se barallaron outras datas en maio como posibilidade. Finalmente, entre a administración municipal e os adegueiros acordaron a primeira fin de semana de xuño coma o novo tempo para a degustación do viño desta tempada en Chantada.