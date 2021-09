Feijóo tacha de "disparate ambiental" o baleirado de encoros da conca Miño-Sil

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunciou o estado dos encoros galegos que dependen da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. "Parécenos un disparate ambiental", remarcou.

"Imos actuar na estreita marxe de competencias que temos", comentou, a par de que informou sobre o expediente aberto á propia Confederación Hidrográfica e ás dúas compañías eléctricas. "Foi un baleirado incorrecto que non cumpre coa lexislación no ámbito fluvial dos ríos de Galicia", apuntou.

Núñez Feijóo lembrou que os "técnicos, a Dirección Xeral de Conservación Natural e a Consellería de Medio Ambiente decidiron abrir o expediente". "Só temos competencia na preservación e o equilibrio ambiental en pesca fluvial", puntualizou.

Iso si, recoñeceu que lle "gustaría que a conca Miño-Sil dependese da autonomía". Ademais, puxo de exemplo que na conca baixo competencias da Xunta "non se fixo un baleirado dos encoros" e, de facerse, "sería ilegal".

PUY: NON HOUBO "AUTORIZACIÓN" DA XUNTA. Tamén falou sobre a polémica dos encoros o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen a reduciu a un "episodio certamente confuso". Así, quixo deixar claro que hai varias "evidencias".

A primeira delas, que "catro dos principais encoros que dependen da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que dependen do Estado, teñen uns niveis, porque houbo un baleirado, que non son acorde co que tiña que haber a estas alturas do ano". "Os encoros da Confederación Hidrográfica están baleiros e os que dependen da Xunta, non", agregou.

Outra cuestión mencionada por Puy é que a Xunta abriu expediente sancionador contra as concesionarias e contra a CHMS porque "non cumpriu a normativa". Respecto diso, lembrou que a lexislación establece que non só "ten que haber unha comunicación" de devandito baleirado, senón que tamén debe haber unha "autorización" por parte das autoridades autonómicas.

"Se vemos todas esas evidencias, certamente quen debería explicar que pasou son os concesionarios e quen ten o control das concesións: a Confederación Hidrográfica", resumiu.

O portavoz parlamentario do PPdeG tamén puxo o foco en que, dada esta situación, se o próximo outono non chove "pode haber problemas" a nivel ambiental e co abastecemento da auga. En calquera caso, Puy mostrouse "seguro" de que esta cuestión terá "cumprida resposta parlamentaria proximamente".