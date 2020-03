Feijóo en Sober: "O Goberno debe ser previsible e non podar se non toca"

El candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió este miércoles en Sober el voto a su formación el 5 de abril para garantizar "un Goberno previsible, que non pode cando non toque nin plante cando sexa mellor agardar". Lo hizo en las instalaciones de Regina Viarum, con los cañones del Sil a sus espaldas.

En este escenario ubicado en plena Ribeira Sacra, Feijóo empleó un símil vitícola para reivindicar su modelo de gestión al frente de la Xunta. "Fuximos dos populismos e apostamos por unha fórmula que permite saber quen goberna e a quen hai que pedir responsabilidades", señaló el candidato de los populares.

Feijóo atacó a sus oponentes políticos por considerar que su objetivo es "estar na Xunta, non gobernar", y afirmó que la única alternativa al PP es "un multipartito de sete forzas: as integradas en En Común, o PSOE e o BNG". Todos ellos, indicó, "dan por feito que imos gañar, pero queren impedir que gobernemos".

El PP sitúa el cuidado de la familia, la atención a la gente joven, la economía y el respeto por el medio ambiente como pilares de su programa

Ante numerosos miembros del PP autonómico y comarcal, Feijóo mostró algunas líneas de sus planes para esta década. Los populares quieren basar su programa en cuatro pilares: el cuidado de la familia, la atención a la gente joven, la economía y el respeto por el medio ambiente.

En este último apartado Feijóo hizo especial énfasis. Señaló que Galicia "é máis verde que cando chegamos hai once anos porque somos referentes en políticas medioambientais e en competitividade". El candidato popular destacó también que la suya es "a única comunidade autónoma que conta cunha estratexia de cambio climático e enerxía 2050 e un plan de economía circular 2020-2030".

Núñez Feijóo reivindicó, además, el sistema de prevención de incendios forestales gallego como "o mellor de Europa" y situó Galicia como la tercera región de España "que máis está a reducir as emisións de CO2 á atmosfera".

En defensa de su política medioambiental, Feijóo habló de la ordenación del territorio. "No 2009 só o 10% dos concellos tiñan plan xeral e hoxe xa son 106", dijo.

Impuestos | "Son menos e hai máis servizos"

Alberto Núñez Feijóo subrayó que el medio rural se benefició de su política tributaria. "Chegou a máis de 70.000 fogares galegos. Mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade non pagan impostos pola compra dunha vivenda nin por vender, mercar ou permutar parcelas no noso rural", precisó. A ello, el candidato popular añadió la existencia de más servicios. "Por primeira vez, as familias do rural dispoñen de casas niño e casas do maior" y anunció que la Xunta "traballa para unha mellora da cobertura 4G e de internet".



Energías renovables

Núñez Feijóo anunció que la potencia eólica instalada se aumentará en un 15% y que al final de este año habrá 8.000 calderas de biomasa. "Máis do 82% da nosa electricidade provén de fontes renovables", concluyó.