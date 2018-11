Feijóo destaca a vontade de "unión" de Rodolfo Prada

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou a vontade de "unión" do galeguista Rodolfo Prada 'Chamochín' (Os Peares, 28 de agosto de 1892 - Buenos Aires, 3 de novembro de 1980) no trixésimo oitavo aniversario do seu falecemento, conmemorado este luns no museo do tren de Os Peares, no concello da Peroxa (Ourense).

O titular do Goberno galego pechou o acto tras as intervencións do poeta Luís González Tosar; a neta do homenaxeado, María Elena Prada; o presidente da Asociación Cultural Rodolfo Prada, Francisco González; o alcalde da Peroxa, Manuel Seoane; e o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

"A súa idea de unir está sempre presente en nós. Propúxose construír a ponte máis grande do mundo, entre Buenos Aires e Galicia, polo que houbo tráfico de esperanza, orgullo e exemplo, e converte a Buenos Aires nunha capital de Galicia que espera o momento de reiniciar o seu camiño. Debémoslle que Galicia non morrese", destacou o titular do goberno galego.

Así mesmo, Núñez Feijóo puxo en valor a necesidade de ter "faros inspiradores" como Rodolfo Prada, ao que definiu como un "referente" e "loitador" que conseguiu que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao convertésese no "gran patriarca da galeguidade" tras chegar ás Américas "coa tristeza de perder o soño de Galicia e coa imaxe aínda viva de tantos amigos e compañeiros que foran vítimas do odio incivil".

"ESQUECIDO" POLA SOCIEDADE GALLLEGA. Pola súa banda, o presidente da Asociación Cultural Rodolfo Prada, Francisco González, destacou a "xenerosidade" do escritor pearense, "activista e referente" do galeguismo na diáspora en toda Sudamérica e "gran esquecido pola sociedade galega".

Mentres, o presidente da Deputación Provincial, Manuel Baltar, destacou a participación de Rodolfo Prada "en todos os movementos da historia do galeguismo" e o seu "sentimento" de ser de Ourense e de Galicia. "É o ourensán que mellor entendeu América. Faremos todo o posible para que as cinzas descansen na terra que o viu nacer", engadiu.

Ademais, demandou ao presidente da Xunta de Galicia a súa colaboración para instalar en Vos Peares un centro de interpretación "para repor a memoria do ideario galeguista en América", xa que "non hai ningún sitio mellor que este".

Ao termo do acto, os representantes institucionais, en compañía da neta do protagonista, descubriron unha escultura elaborada polo artista Manuel Buciños en homenaxe a Rodolfo Prada, situada no xardín adxacente ao museo do tren de Vos Peares, onde tiveron lugar as intervencións.