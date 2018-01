Feijóo destaca en Fitur la "naturaleza de vértigo" de la Ribeira Sacra

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha destacado este martes en la inauguración del stand de Galicia en Fitur las cifras récord que ha registrado en 2017 el sector en su comunidad, con 5 millones de visitantes, al tiempo que ha abogado por un modelo en Galicia que sea "respetuoso", "de calidad" y "tranquilidad" para, ha dicho, "ahuyentar la turismofobia".



Feijóo ha celebrado el "éxito colectivo" que a su juicio suponen las cifras de turismo registradas en la comunidad el pasado año. Un récord basado en los más de 300.000 peregrinos que hicieron el Camino de Santiago en 2017, lo que supone otro máximo histórico.



Para el dirigente gallego resulta destacable que el turismo en la comunidad haya crecido en temporada baja, como en los meses de octubre y noviembre, y se haya registrado estancias medias más largas y mayor gasto por turismo.

El turismo en Galicia creció en temporada baja. Además, se han registrado estancias medias más largas y mayor gasto por turismo

Así, ha informado de que se produjeron en 2017 más de 10 millones de pernoctas, subió el gasto por turista y los ingresos por habitación avanzaron un 10,7% en Galicia.



No obstante, Feijóo entiende que todavía no se ha alcanzado el techo turístico gallego y por ello sitúa el horizonte en 2021 coincidiendo con el año Xacobeo en Santiago, un evento que la Xunta está preparando "meticulosamente".



"Seguiremos apostando por turismo respetuoso, que permita preservar el patrimonio de los antepasados para ahuyentar el riesgo de la turismofobia", ha argumentado, para añadir que este fenómeno se trata de una nueva forma de xenofobia.



El líder gallego defiende un turismo que no esté concentrado en algunas zonas y épocas del año y apuesta por un modelo moderno y de experiencia, "sin pretender controlar los pasos de los turistas", ni marcarles una ruta determinada. "El lugar para perderse y para encontrarse", ha concluido Feijóo.

Feijóo: "Seguiremos apostando por turismo respetuoso, que permita preservar el patrimonio de los antepasados para ahuyentar el riesgo de la turismofobia"

PATRIMONIO CULTURAL. Así, ha lanzado la campaña de la Xunta para conseguir el certificado de patrimonio cultural para la Ribeira Sacra y las Illas Cíes y, de este modo, aumentar a ocho los espacios gallegos patrimonio de la humanidad de la Unesco.



De la Ribeira Sacra, Feijóo ha destacado que se trata de un lugar con "una naturaleza de vértigo" y que además cuenta "con la mayor concentración de iglesias y monasterios románicos de Europa". Mientras que ha descrito las Cíes como islas que "reposan en el océano" y "preservan" las rías gallegas, y ha invitado a visitar la que ha catalogado como "la playa más bonita del mundo" en Cíes.



Feijóo ha estado acompañado de destacadas personalidades y cargos públicos, entre ellos, el rey Felipe VI y la reina Letizia, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda; la directora de Turismo, Nava Castro, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, además del portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, y numerosos alcaldes.