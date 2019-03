Feijóo asegura que "o PP fixo por Monforte máis ca PSOE e BNG xuntos"

"Na cidade do Cabe non gobernamos pero o PP leva feito máis por Monforte ca o PSOE e o BNG, que sí estiveron no goberno local xuntos", esas fueron las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado a última hora de este viernes en un restaurante de la ciudad y en el que se dieron cita unas 200 personas.

Feijóo llegó a Monforte procedente de O Saviñao donde el partido se dio un baño de masas en la que fue la presentación oficial de Juan Carlos Armesto como candidato la alcaldía. Unas 400 personas arroparon a los populares en Escairón y aplaudieron los discursos del presidente de la Xunta y del candidato. Además, dedicaron una cariñosa ovación a Joaquín González, el regidor saliente.

En Monforte no le esperaba una plaza tan agradable, ya que el PP vivió en la ciudad sus episodios más amargos en los últimos meses a causa de la carrera municipal, pero el presidente apostó por sumar y hacer piña y tuvo palabras de elogio para el candidato, Miguel Lemos, y para Julia Rodríguez, portavoz del grupo municipal y parlamentaria, presente en el acto. También aprovechó el líder de los populares para sacar músculo y presumir de conselleiro. Cuando se refirió a Francisco Conde, que también acudió al mitin, la sala estalló en aplausos.

Una vez repartidos los elogios y eliminadas las posibles tensiones, Feijóo se centró buscar apoyos tanto para las próximas elecciones generales como para las municipales.

El presidente de la Xunta tuvo elogios para Miguel Lemos, Julia Rodríguez y también para el conselleiro Francisco Conde

Equiparó a Pedro Sánchez y a José Tomé e insistió en que el partido al que representan es igual a "paro masivo". "Tomé e Sánchez teñen a mesa forma de gobernar e non é esa a maneira que lle convén a Monforte", dijo.

Hechas las pertinentes críticas, Alberto Núñez Feijóo hizo un repaso a las inversiones de la Xunta en Monforte y resaltó proyectos como el corredor a Sarria así como la previsión de comenzar su desdoble en autovía.

También tuvo palabras para el hospital de Monforte e insistió en que "lonxe de pechalo reforzamos os seus servizos e temos en marcha un ambicioso proxecto para amplialo.

CANDIA. Antes del presidente de la Xunta, que prometió volver a la ciudad antes de las locales, intervinieron en Monforte la presidenta provincial, Elena Candia, y el candidato, Miguel Lemos.

En O Saviñao unas 400 personas arroparon a Carlos Armesto y despidieron a Joaquín González

Elena Candia, participó en los dos mítines de la Ribeira Sacra y en ambos insistió en que "os veciños da zona sur deben saber que votar a Sánchez significa que obras como a autovía a Ourense queden metidas nun caixón indefinidamente".

La presidenta provincial aseveró en que el voto útil es aquel que va al Partido Popular y calificó de "experimento" los Presupuestos presentados por el PSOE para el Estado. "Exemplo da política raquítica socialista son a partida asignada á A-56 -la autovía de Lugo a Ourense- coa que o Goberno tan só podería rematar os dez quilómetros que xa impulsou o PP do treito San Martiño-A Barrela, ou a redución dun 27% da contía prevista para electrificación da liña Monforte-Lugo", aclaró la presidenta provincial.

LEMOS. Miguel Lemos invitó a los vecinos a apoyarle para conseguir un gran cambio para una ciudad "estancada" que atraviesa un momento "débil e apático".

Según Lemos, es necesaria cierta "audacia" para reconducir los derroteros de Monforte y "ademais de obras - en clara alusión al modelo del socialista José Tomé-, que as haberá, hai que saír buscar o futuro e as oportunidades".

El candidato se comprometió a conformar un buen equipo y a diseñar un programa "serio e riguroso que traia de novo a esperanza á cidade". Insistió en que se encuentra "con folgos" y que trabajará por Monforte en todos los ámbitos, que defenderá el hospital, los servicios sociales y el sector empresarial.

Otra de las promesas del candidato se refirió a los impuestos municipales. Lemos explicó que su intención es de bajar las cargas a los vecinos.