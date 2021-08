La Federación de Librarías decidió cancelar la firma de El engaño más grande de la historia de la salud. Una cortina de humo para un mundo sin libertad en la Feira do Libro de Monforte, un texto firmado por casi una treintena de activistas antivacunas, entre ellos el urólogo Alejandro Sousa.

El escrito, en contra de toda evidencia científica, asegura que la enfermedad del covid-19 no está causada por un virus sino por otras cuestiones como "campos electromagnéticos", insiste en los peligros de las vacunas y pone en duda que la dolencia se pueda diagnosticar con una PCR.

La Federación de Librarías —que no ha hecho ningún comunicado público sobre esa decisión— explicó que la directiva acordó retirar ese acto del programa para no facilitar la presentación de un libro que "promove accións contra a legalidade" y que puede concentrar a gente sin vacunar "ou que non cumpre os protocolos, poñendo en risco ao resto de asistentes".

El colectivo asegura que, para su inclusión en el programa, los autores le hicieron llegar solo el subtítulo del libro.

El Consello Galego de Colexios Médicos ya había manifestado "su sorpresa, no exenta de indignación", ante la presentación del libro. "Desde el más profundo respeto a la libertad de expresión y opinión", resaltó que "las agencias gubernamentales Emea y FDA, junto con los sistemas de salud de todo el mundo, avalan la efectividad y seguridad de las vacunas anticovid".

El Consello de Colexios Médicos expresó su "sorpresa" e "indignación" tras saber que estaba previsto presentar el libro en la feria monfortina

El libro reúne los escritos de una treintena de autores que inciden en distintas teorías negacionistas, que ya han sido reiteradamente desmentidas. Entre ellas, la de que las vacunas del covid causan numerosas muertes que ellos dicen que se ocultan, pasando por alto que un aumento en la tasa de vacunación está directamente relacionada con una reducción de la mortalidad.

Alejandro Sousa fue el segundo sanitario de la provincia en contagiarse de coronavirus en la primera ola y estuvo ingresado en el Hula con una neumonía por ese motivo. Hasta entonces sus intervenciones públicas se habían limitado a cuestiones relacionadas con su actividad profesional como urólogo.

A mediados de agosto del año pasado, se reveló públicamente como un activista negacionista participando en una charla en un hotel de Lugo junto a otra integrante de Médicos por la Verdad. El contenido de esa intervención, a la que acudieron presencialmente unas 80 personas pero que también fue retransmitida en streaming y colgada en Youtube, y otras posteriores le valieron la apertura de una investigación por parte del Colegio de Médicos de Lugo.

En este momento, sigue abierta aunque se espera una pronta resolución. Entre otras cosas, Sousa ha llamado públicamente a no vacunarse "ni de la gripe ni del covid" y ha animado a usar tratamientos preventivos como dióxido de cloro, en contra de toda evidencia científica.

La feria está organizada por la Federación de Librarías de Galicia, además de Xunta, Concello y Diputación.