A fauna mitolóxica do río Miño

A PRINCIPIOS do século XVIII o monxe e arquitecto do mosteiro de Samos, o pai Juan Vázquez, absorbido polo estilo da mitoloxía pagá decide situar a barroca Fonte das Nereidas no centro do xardín do claustro (símbolo do Paraíso) configurando pétreamente catro entes fantásticos de xenerosos peitos e cola escamada. Nesta abadía pasou 14 anos da súa vida o ilustrado pai Benito Jerónimo de Feijoó, cuxo espírito crítico e escéptico ás supersticións e mitos populares sucumbiu ao encanto de nereidas, sereas e tritóns.

Na súa obra Theatro circo univ ersal de 1734 descríbeas como que “non eran medio mugeres, e medio peixes, sino medio mugeres, e medio aves” (a partir da Idade Media perde a súa plumaxe e transfórmase en cola de peixe) concedéndolle o beneplácito ao recoñecer que a pesar do fabulesco sente “que foron entes verdadeiros e reais”. A pesar dos séculos transcorridos, estes seres escurridizos tiveron a súa primeira incursión nas augas miñotas nun eloxio da Sociedade Económica de Santiago ao electo bispo de Lugo Antonio Páramo o 28 de outubro de 1785.

No devandito acto, Manuel Freire incorpora na oda unhas estrañas criaturas: “Sae ás túas beiras/ Miño coroado/ de fragantes flores,/ e virtuosos ramos:/ Dispón, que as túas ninfas/ en traxes bizarros/ saian dos teus ricos/ diáfanos Palacios,/ e formando todas/ coros ordenados a ribeira alegren/ con bailes, e cantos”.

A partir do século XIX a literatura costumista inclúe nos seus relatos e poemas analoxías entre as bañistas ourensás e as ondinas. En 1878 Elías Aldea declara que “ao ver entre as ondas do Miño bañándose aquela pléiade de ondinas, xogando coas augas, sentín desde as alturas da ponte vertixes, calafríos e non sei que deleitable compracencia da cal haberei de arrepentirme no día do xuízo, se por fatalidade non redimo a miña culpa no Tribunal da Penitencia”.

O ámbito idiográfico do Miño condicionou a literatura costumista. En 1890 Juan B. Caballero leu unha poesía en Santiago titulada Miña Terra nunha comida que a prensa obsequiou ao autor de O Rexionalismo: “Todo de amores en Galicia fala:/ ou río caladiño que escorrega/por sobre ou brión sen mollalo apenas,/ e pobrado de ninfas e sereas/ou fiaxe a fantasía/ cáseque sen que mormullar ou escoite”. O tamén avogado defensor no proceso penal de Curros Enríquez, o ourensán Juan Manuel Paz Novoa especifica: “Quen ao vervos non vos amou,/sereas do río Miño,/se por dicha conseguiu/ obter o voso agarimo?”.

NO 1900. Enrique Garcés acentúa as letras hidrolóxicas en 1902 ao afirmar que “un aturuxo, forte e gutural, xurdiu do fondo do val, alegrando a paisaxe, enlazándose en amoroso ritmo co murmurio do Miño, soou a guita e nos primeiros compases da muñeira acudiron en confuso tropel de ninfas, nereidas, silvos e faunos”, atrevéndose en 1903 a describir os actos sexuais destes entes afirmando que “das azuladas e transparentes ondas do Miño, de cuxo fondo xorde imperceptible o eco das fantásticas orxías con que ondinas e nereidas desquítanse do fastío que as invade nos seus palacios de cristal con leitos de ouro virxe”.

Ortiz Novo subscribe que nas romarías as nereidas desde os seus mananciais tocan con arpas de cristal, e Salgado Toimil as delinea no seu paso por Lugo en 1915 proclamando o reflexo das ninfas do Miño silencioso.

En 1920 a etnografía mitómana esténdese pola provincia de Pontevedra, onde Manuel Álvarez asegura que hai “testemuñas das súas glorias milenarias, as nereidas sutís, cal se fosen do monte tributarias, ornamentan con nítidas escumas, a súa marxe sen cantiles”. En 1924 realízase unha sátira entre as bañistas norteamericanas e as viguesas asegurando que en “os areais de praia nunha forma asaz provocativa, que as autoridades puxeron coto aos seus voluptuosos fervores ante os excesos das belas agüistas”.

Desde Salvaterra do Miño Diego San José anticípase á literatura gai en 1925 narrando que antes da desembocadura, “nun remanso do río bañan uns rapaces os seus corpos espidos e bronceados; diríase que son tritonciños que gustan de xogar coas ondinas”.

En Ourense Augusto María Casas detalla como nas Festas do Corpus de 1928 os intelectuais realizan unha ofrenda pagá a Curros Enríquez, onde puxeron as beiras do Miño un “exvoto que os admiradores de Curros dedican ás ondinas do Miño, para que velen pola súa inmortalidade”.

NO RÍO SIL. En 1929 hai referencias do Miño-Sil. “Baixo os románicos arcos da súa ponte entoan as misteriosas ondinas do seu río, que outrora obsequiosas deron o áureo metal que lle serviu de nome”. Heraclio P. Pracer rexistra: “E nas noites soñadoras/ rebuldan as ondinas,/ nos poéticos lagos/ que esmaltan á túa campiña/ Galicia terra enfeitizada,/ do Miño graciosa ninfa,/ dáche o Sil, areas de ouro”.

O cura párroco de Vilar de Ortelle Ramón Castro concibe os Xacios e Xacias en Recensión histórico descritiva da parroquia de Vilar de Ortelle (1929), aflorando na arteria fluvial do sur lucense estas casamenteiras criaturas. Este imaxinario relaciónaos Anxo L. Troncoso coa noite de San Xoán onde “vellas e xanas, mouros e xacios saen para camiñar polas nosas rúas” e o profesor Antonio Fraguas “fala da forma de pagar tributos aos ríos con pan e algunha moeda, sobre todo no Limia, cando na barca pasaba un cadáver”.

O presbítero Matías M. Escariz detalla en 1931 que “eses mares, ríos, fontes e regueiros/ en que se pousan as ninfas as nereidas/ rebuidando con todo rebuldar/ decídeme se hai outra coma ela?”.

Para Trapero, na Solaina en ruínas de 1955, alude ao asolagamento de casas de importante riqueza arquitectónica como o palacete de Portomarín, que se convertería en fría morada de nereidas fluviais.

O exalcalde monfortino Guillermo Fernández cita en 1962 o revivir de lendas mitolóxicas de deuses, ninfas ou sereas que xorden da auga e surcan a auga tratando de achegarse ao ser humano.

Eduardo Gómez esgrimía como reclamo turístico en 1966 que no Miño as súas sereas brindan nos seus cantos lendarios o arpado das sinfonías de outrora e ante tal influxo mitómano en 1970 o escultor Magín Picallo realiza sobre un bloque granítico de 12.000 quilos e tres metros de altura un monumento ao río Miño, que foi instalado na Lagoa de Fonmiñá, “de inspiración mitoxógica, compóñeno o deus Neptuno, simbolizando ao Pai Miño”.