El Fancine de Lemos despide su edición "más exitosa"

La proyección de El exorcista a última hora de ayer sirvió para despedir el noveno festival de cine fantástico Fancine de Lemos, que se venía celebrando en Monforte desde el pasado miércoles. El director del evento, Iván Patiño, celebra que "fue, de largo, la edición más exitosa".

No solo se refiere al número de visitas a la ciudad del Cabe relacionadas con el festival, sino, dice, "al elevado impacto económico y cultural del Fancine, que se incrementa cada año".

Las primeras estimaciones de los organizadores cifran en 1.500 el número de asistentes a las diferentes actividades del programa, que combinó proyecciones, exposiciones, firmas de libros y charlas. Se registraron más de 150 personas por pase en la casa de la cultura Lois Pereiro y las sesiones de cine al aire libre en el parque de Os Condes también gozaron de gran acogida.

Patiño destaca que, tras la edición que finalizó ayer, el Fancine de Lemos se convirtió "en lo que yo quería que fuese en el momento en el que empezamos, un evento de referencia en el mundo del cine fantástico". Señala que el festival todavía tiene margen para crecer, pero que eso también dependerá de la implicación de las instituciones.

Por lo de pronto, se queda con el "éxito rotundo" y la repercusión de esta edición, que "llenó hoteles en Monforte" e incluso despertó el interés de canales de televisión nacionales, que hablaron del Fancine y de la ciudad "en prime time", apunta.

El concurso de cortos, con 23 cintas participantes, volvió a tener gran importancia. Iván Patiño cree que la selección de este año fue "acertada, sobre todo teniendo en cuenta que el perfil del festival es familiar, con un punto veraniego, y que funciona muy bien la comedia de terror".

Los organizadores tuvieron que escoger entre las más de 300 obras que se presentaron a la convocatoria del festival, siendo 30 de ellas de producción gallega.

Reclamo: Marian Salgado, la voz de la niña de El exorcista

La presencia de la actriz Marian Salgado, quien puso voz a la niña de El exorcista hace 50 años, fue "un reclamo muy importante para el Fancine, al ser una figura tan importante", asegura Iván Patiño. No vio la película Salgado, que estuvo durante todo el festival en Monforte, dejó a muchos sorprendidos al admitir que no había visto El exorcista. "No puedo ver películas de terror, me asusto mucho y lo paso mal", dijo.

Los premios

El Fancine entregó a última hora del sábado los galardones de este certamen, una vez finalizada la deliberación del jurado. Este año estuvo formado por la actriz y actriz de doblaje Marian Salgado, que también recibió el premio de honor del festival; la directora y productora Aída Cordero, que es autora de varios cortometrajes, y la concejala de Educación, Cultura e Xuventude de Monforte, Marina Doutón.

En la categoría internacional premiaron la obra Ovo, de Stiv Spasojevic, que relata la historia del encuentro entre un robot del espacio exterior y un pájaro recién salido del huevo.

El premio para los cortos elaborados a nivel nacional fue para Els Mal, de David Mataró. Es una cinta de amor adolescente entre una chica vampira y un joven humano que descubre que lo más complicado de enamorarse es conocer la familia de la chica, sobre todo por su condición de vampiros.

Por último, el jurado también eligió el mejor corto gallego. El premio recayó en Compañeiros, una obra de Fernando Tato en la que dos viejos compañeros se encuentran 30 años después de verse por última vez. En esta película, lo que parece una casualidad se va convirtiendo en una situación cada vez más y más extraña que generó gran intriga entre los asistentes a la proyección.

Precisamente, el público también tuvo la opción de votar a su cortometraje favorito. Eligieron la película Box fox, de Aurora González, Ángela Ronco y Juan José Romero, en la que un intrépido zorro viaja por un peligroso mundo de fantasía para encontrar a una chica cuyo rostro aparece en una misteriosa ficha.