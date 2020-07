Familiaridad e innovación, claves del éxito de Aulario Athenea

GRUPOS MUY reducidos y familiares, este es el secreto del éxito académico de los alumnos de la Academia Aulario Athenea de Monforte de Lemos. Se trata de tres empresas agrupadas en una academia cuyos objetivos son el vending, la innovación y formación: Monforte de Vending; by27400.com, dedicada íntegramente al diseño de páginas web; y la academia de clases de apoyo a alumnos de todos los niveles educativos. Los grupos académicos no superan los ocho alumnos por aula, lo que hace que la formación sea muy personalizada.

Miguel Pino, director de Aulario Athenea, afirma que "os nenos entran moi pequenos e moitos levan ata oito anos seguidos con nós. Non buscamos volumen, senón calidade". Y los resultados son excelentes, no en vano este año, a pesar de las dificultades ocasionadas por el Covid-19, la media de las asignaturas de los alumnos de esta academia fue de 8,75. Una de las causas es que la docencia de este centro ya estaba en gran parte adaptada a la formación a distancia. "Non me costou montar a plataforma online. Tiña as medidas e a capacidade de facelo posto que temos unha páxina web dende fai 14 anos con contido propio encriptado e basámonos nela", explica.

ROBÓTICA. Aulario Athenea imparte clases extraescolares de robótica en Ceip A Gándara, Ceip Plurilingüe Colexio Novo y Colexio Ferroviario. Los alumnos más precoces tienen cinco años y comienzan programando las secuencias de las piezas de Lego. Por sorprendente que parezca, los más pequeños consiguen realizar proyectos innovadores porque "os límites aos nenos poñémolos nós", asegura Pino, informático de profesión que, junto a Mayda Valcárcel, se encarga de dar las clases.

Los pequeños aprenden los pasos de la robótica y sientan las bases de una de las profesiones del futuro. La otra formación extraescolar que imparte esta academia monfortina es informática ofreciendo contenidos curriculares actualizados como son las redes sociales.

Sin embargo, esta academia no solamente se centra en la formación tecnológica para menores, puesto que también impartieron talleres conjuntos para padres e hijos con el objetivo de disminuir la brecha digital entre generaciones. De hecho, tienen previsto algún taller para adultos próximamente sobre mecanografía.

"Estamos preparando o curso 2020-2021 porque esperamos unha temporada potente con especial dificultade para os alumnos de primeiro da Eso e Bacharelato". Y para ello ya cuentan con el trabajo que tuvieron que realizar durante el confinamiento, nada menos que la grabación de ocho horas diarias de vídeos para que ningún alumno se quedara atrás.

Aulario Athenea, que forma parte del grupo de empresas del Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte de Lemos, no solamente cumple con las exigencias educativas. El uso obligatorio de mascarillas, la exhaustiva desinfección y el número reducido de alumnos hacen que aprueben los criterios sanitarios.

PÁGINAS WEB. El desarrollo y venta de páginas web es el servicio actual de mayor demanda para esta empresa monfortina. Un total de 40 páginas web en desarrollo hacen que estén "desbordados" pero contentos , según palabras de Miguel Pino.

Entre las creaciones web más recientes figuran negocios tan diversos como www.lambetadas.com, destinada a la venta de golosinas, o www.casaferreiro.com, un hospedaje de O Courel. Y las previsiones para 2021 son muy buenas.