La familia del vecino que falta en San Clodio se siente sola y desamparada

RIBAS DE SIL. La familia de Manuel Vázquez, el vecino de San Clodio de 82 años que lleva desaparecido desde el miércoles, se siente «sola y desamparada» no solo ante la falta de noticias de su allegado, sino también porque considera que la atención recibida y el dispositivo de búsqueda habilitados son «escasos». Una sobrina del octogenario anunció el viernes que pondrán por ello una queja oficial.

Beatriz Vázquez denuncia que ella y sus familiares apenas reciben información acerca de cómo han ido las labores para localizar a su tío. «En la noche de ayer nadie nos llamó. Nos sentimos abandonados y con mucha impotencia», precisó.

La sobrina del octogenario desaparecido en la capitalidad de Ribas de Sil organizó una batida con vecinos de este municipio y también de Quiroga, que se prestaron voluntarios para rastrear la zona en busca de pistas que ayuden a encontrar a Manuel Vázquez. «En un principio no íbamos a hacerlo, para no entorpecer el trabajo, pero visto lo visto no nos ha quedado más remedio», explicó.

Beatriz Vázquez valora el trabajo de los operarios desplazados hasta San Clodio para dar con el paradero de su tío, al que se le perdió el rastro después de salir de su casa para dar un paseo, pero critica que no se cuente con un equipo más amplio. «El trabajo de la pareja de la Guardia Civil de Monforte, un voluntario que vino con un perro y de la Protección Civil de San Clodio ha sido espectacular, pero son pocos medios para enfrentarse a la desaparición de una persona», dijo.

La sobrina del octogenario tildó la situación de «desesperante» y anticipó un fin de semana difícil. «Con la feria del vino en Pantón se reducirán los efectivos, así que estaremos aún más solos. A ver si mañana nos mandan un helicóptero», aseveró. Beatriz Vázquez agradeció la ayuda de todos los voluntarios que se sumaron al grupo de búsqueda, así como de una asociación de Ferrol que hoy, según declaró, se unirá con perros.

ESPERANZAS. «Poco a poco vas perdiendo la ilusión por que aparezca, aunque siempre te agarras a algo. Vamos a luchar hasta el final», sentenció Beatriz Vázquez.

En los últimos días, un equipo de buzos buscó a su tío en las aguas del río Sil y la Axencia Galega de Emerxencias cedió uno de sus drones de reconocimiento. «El lado humano no lo hemos tenido en ningún momento», concluyó Beatriz Vázquez.