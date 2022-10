La familia del desaparecido en Carballedo: "Ya no nos quedan piedras por mover"

Han pasado ya tres semanas desde que se perdió el rastro de José Luis González, un septuagenario de Carballedo que salió el pasado 26 de septiembre por la mañana con las ovejas y no ha vuelto a casa. Su familia no ha parado de buscarlo, con ayuda de vecinos y autoridades, pero en este tiempo no se ha encontrado pista alguna acerca de su paradero.

"No nos queda ni una sola silva en la que mirar ni piedras por mover", comenta a este periódico José Antonio González, hijo del desaparecido, quien no pierde la esperanza de encontrar a su padre. "Quizá subestimamos su capacidad para moverse sin ser visto y llegar lejos. Por aquí cerca ya no se nos ocurren sitios a los que ir o en los que buscar", añade.

Ya no se organizan batidas multitudinarias, como los primeros días, pero el rastreo sigue. Siempre que pueden, los allegados y vecinos de José Luis se echan a los caminos con todos los recursos al alcance para buscarlo. Hasta ha llegado familia de Venezuela. Un hermano de José Antonio, residente en Caracas, se sumó nada más bajarse del avión.

Regresó de Venezuela en diciembre de 2018

José Luis González volvió a Carballedo desde Venezuela, país al que había emigrado, el 31 de diciembre de 2018, meses después de que se trasladasen al mismo municipio su hijo, su nuera y su nieta.

Su vivienda está en A Raña, parroquia de Veascós, donde vive con su mujer y un hermano. Cerca, en Castro, reside José Antonio. Cuentan los familiares que, además de padecer una demencia, José Luis nunca se adaptó a Carballedo. Sufre depresión y necesita tomar medicación.

Las últimas personas que lo vieron, subraya el hijo del desaparecido, fueron su cuñada y un primo, que se encontraron con él en la carretera LU-1001 el pasado 26 de septiembre. Estaba con las ovejas, portaba una vara y llevaba boina.

"Esperamos que alguien aporte alguna idea novedosa sobre dónde podemos buscar", indica José Antonio González. Se han colocado carteles y se ha buscado sin éxito por caminos, ríos, regatos, cortafuegos y casas abandonadas. La familia pone a disposición el número de teléfono 684.17.55.77, por si alguien lo ve o descubre alguna pista sobre su paradero.