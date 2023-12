La falta de médicos colapsa el servicio de pediatría del centro de salud de Monforte

Colapso, saturación del poco personal disponible y malestar de los usuarios. Así podrían resumirse últimamente las jornadas que se viven en el área de pediatría del centro de salud de Monforte debido a la ausencia de médicos.

Uno de los momentos culmen se vivió la mañana de este lunes. Según los datos facilitados por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública (Pladesapu) de Monforte, 30 niños y niñas estaban citados, pero solo había una pediatra y una enfermera para darles asistencia.

Tanto la plataforma como otras fuentes consultadas por este diario manifestaron que la falta de facultativos en Pediatría lastra al centro de salud monfortino desde hace meses, pero en las últimas semanas la situación se ha agravado. La razón es el gran aumento de patologías respiratorias, propias de esta época del año y que según el Sergas está afectando a la población en general.

Por si fuese poco, en Monforte se han detectado recientemente contagios de neumonía por parte de niños. Fuentes del Sergas indicaron que se hallan en estudio varios casos, aunque todavía no se ha declarado un brote, pues está sin determinar el agente etiológico, es decir, el organismo —una bacteria o un virus, por ejemplo— que provoca la enfermedad.

Malestar y reacción

El centro de salud de Monforte cuenta con tres plazas de pediatría, pero dos de los médicos no estaban este lunes disponibles y el Sergas no encontró quien los sustituyese. Ante esta circunstancia, el servicio se demoró y muchas madres y padres esperaron horas con sus hijos e hijas a ser atendidos.

Algunos de los pequeños correteaban por los pasillos del centro de salud mientras el monitor iba anunciando el número correspondiente a cada cita. "Son as doce e media e levamos aquí dende as nove da mañá, pero sabemos que a pediatra non ten culpa ningunha, bastante fai", indicó Iria Hermida, una de las madres afectadas. Como otras, ella decidió transmitir su malestar por medio de una reclamación al Sergas.

La carga de trabajo para la única pediatra fue tal que en mitad del servicio tuvo que salir unos minutos a tomar el aire debido al agobio. También se disculpó por los retrasos, pidió paciencia y garantizó que atendería con tranquilidad y el tiempo que hiciese falta a cada uno de los pacientes.

Desde el Sergas aseguran que su principal objetivo es cubrir las ausencias y que para ello recurren a todas las fórmulas posibles, como prolongaciones de jornada o intersustituciones. El organismo que gestiona la sanidad pública en Galicia insistió en la falta de especialistas en las listas de contratación, pero aseguró que ningún niño o niña con patología urgente "quedará sen atender".

Pladesapu subrayó que es obligación del Sergas "a cobertura de vacacións, días libres e baixas" y denunció la anulación "da maioría das axendas médicas deste mes sen aviso previo e coa imposibilidade de pedir citas".