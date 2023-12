La falta de médicos en el centro de salud colapsa Urgencias en el hospital

La falta de médicos en el centro de salud de Monforte está provocando también colapsos en el servicio de Urgencias del hospital comarcal, según denunció ayer CIG-Saúde.

El sindicato afirma que al haber solo dos facultativos para atender a una población de más de 18.000 habitantes, "dende Lugo tomaron a decisión de pechar as axendas, iso si, sen avisar os doentes", lo cual consideran "gravísimo", pues no ha impedido que los pacientes sigan acudiendo a consulta "cando os dous médicos que estaban só debían atender as urxencias".

La CIG denuncia que al estar cerradas las agendas, la gente no tiene posibilidad de pedir cita "ata xaneiro", de manera que acude "en masa" a Urgencias del hospital, colapsando el servicio.

"O mínimo que debería facer o Sergas é contratar máis persoal para comunicar o cambio de citación aos doentes, xa que habería que chamar a unhas 2.000 persoas", dicen desde la CIG.

Los problemas en Pediatría son igualmente objeto de crítica por parte de la CIG debido a la falta de especialistas. "Isto volve derivar en mandar os nenos a Urxencias do hospital comarcal e colapsar aínda máis o servizo", aseguran.

Desde el Sergas han manifestado siempre que su voluntad es cubrir las ausencias que se producen, por bajas, vacaciones, permisos o jubilaciones. Según han sostenido, el problema a la hora de ocupar las vacantes es la falta de médicos en las listas de contratación, lo que obliga a ejecutar medidas como intersustituciones o prolongaciones de jornada.