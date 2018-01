La falta de financiación lastra la apertura del centro del peregrino de Monforte

Las obras para conformar en el bajo del antiguo hotel Comercio de Monforte un espacio para que sea centro de recepción de peregrinos del Camino de Invierno han finalizado seis meses después de su inicio. Sin embargo, el local no abrirá sus puerta de forma inmediata, pues será necesario dotarlo de mobiliario y de paneles informativos para constituir un espacio de interpretación de esta ruta de peregrinación a Santiago, algo para lo que no se cuenta con financiación.



El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé, señaló que es necesario disponer de una partida económica para adquirir el mobiliario y encargar los paneles informativos e interpretativos del Camino de Invierno. Asimismo, destacó que se debe decidir el tipo de gestión del centro del peregrino, si esta será pública o se le encargará a una empresa privada, fórmula que en la actualidad se aplica en el Centro do Viño, que además de encargarse del museo de interpretación de la viticultura de la Ribeira Sacra asume la información turística municipal.



José Tomé reconoció que, en este sentido, su grupo no ha decidido qué hacer. Argumentó que hay un plazo de tiempo suficiente para analizar los pros y los contras de cada posibilidad antes de tomar una decisión.

La Diputación apoyó la iniciativa municipal con una subvención de 49.000 euros, la práctica totalidad del coste de la obra civil





De cualquiera manera, aseguró que el acuerdo al que se llegue será en función de los intereses del Ayuntamiento, siempre para conseguir darle una mayor visibilidad al Camino de Invierno, una ruta de peregrinación a Santiago emergente, con cada vez más caminantes, tal y como reconoce la asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra.



EL ESPACIO. El local reservado para el centro de acogida del peregrino en el bajo del hotel Comercio, que en total cuenta con un espacio útil de 106,85 metros, será de 48,60 metros. En él se conformará una sala de exposiciones que ocupará 26,55 metros, una recepción de 6,60 y una entrada y a la vez sala de espera de 15,45 metros cuadrados.



En este bajo, alquilado por el Ayuntamiento desde hace casi cinco al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), también se habilitará un importante espacio para el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra. En concreto, ocupará 46,25 metros cuadrados, que se repartirán entre oficina y almacén.



Para arreglar el bajo de este edificio, el equipo de gobierno tuvo que recurrir a la Diputación, que concedió una ayuda de 49.000 euros para el proyecto, toda vez que los partidos de la oposición municipal desaprobaron el plan.