Muere Manuel Pereiro, gerente de la revista Luzes y con orígenes en Monforte, a los 32 años

El que fuera administrador y gerente de la editora de la revista Luzes, Manuel Pereiro Romero, falleció este jueves en A Coruña a los 32 años después de haber sufrido una larga enfermedad.

Manuel Pereiro tenía sus raíces en Monforte de Lemos, pues era hijo del periodista Xosé Manuel Pereiro. Su familia y amigos lo despidieron este viernes a las 20.00 horas en el tanatorio Albia de A Coruña, ciudad en la que residía junto a sus padres, Xosé Manuel e Isabel Romero, y a sus dos hermanos, Lucía y Lois. Fue una ceremonia civil. La familia pidió que no se enviasen flores y que se remitiesen donaciones a la ONG Infancia Solidaria.

Fóisenos o noso fillo Manuel. Mañá venres no Tanatorio Albia, dirémoslle ata pronto, porque a súa calor seguirá sempre con nós.

Non lle mandedes flores. Mellor contribuír á https://t.co/yA9yZC0hEM, a ONG na que el participou activamente co seu carácter alegre e acolledor.