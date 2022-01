Fallece a los 109 años la abuela de la Ribeira Sacra, Nemesia Fernández

La abuela de la Ribeira Sacra, una vecina de la localidad pantonesa de Augasantas, falleció este domingo a los 109 años de edad. El funeral tendrá lugar a las 13.00 horas de este domingo en la iglesia parroquial de Pantón para luego proceder a su sepelio en el cementerio de la localidad.

Los achaques de la edad la habían postrado en la cama hace poco más de un año, acabando con su gran pasión, la lectura. Hasta el año 2018 devoraba libro tras libro. Le daba igual el género o el autor.

Su hija afirmaba en un reportaje publicado por este diario, que esa devoción por la lectura hizo que los libros "xa non entrasen na casa. Non hai onde metelos. Á miña nai lía desde as obras de Curros Enríquez ou Rosalía ata Los pilares de la Tierra".

Nemesia Fernández era, como la definió su hija "unha muller do rural". Su historia se escribió en el campo, dedicada a labores agrícolas.

Tuvo dos hijos, uno de ellos fallecido hace unos años, detrás de los cuales vinieron nietos, bisnietos y, de forma reciente, hace poco más de un año, un tataranieto.

CEN X 100. Nemesia Fernández fue una de las cien personas de Galicia que alcanzaron o superado, en su caso, el siglo de edad y que aparecen en la publicación Cen x 100. Se trata de un libro editado por la Xunta y escrito por Manuel Patinha.

Además de esta pantonesa, en la obra de Patinha se habla de otros ocho centenarios de la Ribeira Sacra. Son Alfonso Llano, María Eva Vila, María Fernández, Milagros Losada, Lola González, Joaquín Díaz, Purificación Díaz y Manuela Carballo.