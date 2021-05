El Seguros Ucoga Chantada partió en la noche de este martes hacia tierras catalanas donde mañana comenzará en el pabellón de Salou su sexta fase de ascenso a la Liga LEB Plata después de proclamarse campeón de la conferencia A-C de la Liga EBA. La expedición chantadina realizó el lunes su último entrenamiento para preparar los tres encuentros de la liguilla, aunque enfocado principalmente al estreno ante el Fuenlabrada, programado para las 16.30 horas y que además supondrá el arranque del play off.

Alberto Fafián, entrenador del Ucoga, se llevó consigo a toda la plantilla incluido el pívot Guido Villamil, que no pudo jugar durante la segunda vuelta debido a una lesión. También está totlamente recuperado de unas molestias que le impidieron disputar algunos partidos el veterano escolta Rubén pernas, por lo que el técnico podrá contar con toda la plantilla por vez primera en la tempoada, algo a lo que concede una gran importancia. "Tal vez sexa esta a fase de ascenso que encaramos cun plantel máis equilibrado e con maior profundidade, penso que é algo que nos pode axudar".

El preparador del Ucoga es consciente de que el debut puede marcar la trayectoria del equipo en una fase tan corta. Fafián admite la relevancia de ganar, pero también de tener buenas sensaciones en cuanto al juego. "O primeiro encontro neste tipo de competicóns é fundamental, non so polo valor de ganar. É moi importante que o equipo se atope cómodo, que os xogadores collan confianza porque sempre se abre unha escea diferente e se ven as cousas con moito máis optimismo".

La igualdad suele ser la tónica predominante en las fases de ascenso y los cuatro equipos que estarán en el grupo de Salou demostraron durante la temporada regular su entidad, por lo que Fafián prevé que será "una competición dura e nivelada», explicando que "os que chegan ata esta fase é porque fixeron as cousas ben durante a tempada regular, a estas alturas non hai comparsas".

Fafián confía en que el Ucoga demuestre en este play off las señas de identidad que le han convertido en un rival muy difícil de batir en los últimos años. "Vendo as cifras dos catro equipos parece que a nosa oportunidade pasa pola defensa e intentaremos facer valer esta cualidade. Debemos ser fortes nos parámetros que podemos controlar, coma a intensidade e o rebote e despois sabemos que o tino será moi importante para decidir os partidos",

RIVAL FÍSICO. El Fuenlabrada, primer rival de los chantadinos, se presenta en Salou con números parecidos a los de Fafián, con 13 partidos ganados y 3 perdidos en la liga regular y cuatro triunfos en la fase de acceso al play off. "É un filial dun equipo de ACB, polo que sempre prima a formación dentro dun nivel individual alto. Dispón de catro xogadores de máis de 2 metros e ten unha referencia moi determinada, que é Juan Fernández. Tratará de impoñer un ritmo moi alto e tamén aproveitar a envergadura dos seus interiores".

Aunque el Fuenlabrada parece sonar como favorito, Fafián cree que el San Antonio Ibiza "está feito para pelexar polo ascenso", destacando la figura del exjugador de la Liga ACB, Jordi Grimau. "Ten experiencia para rendir ben neste tipo de partidos", apostilla, sin descartar tampoco al Mataró. "Non ten figuras, pero si un gran bloque e así o demostrou no grupo catalán".