La extinción del incendio forestal de O Courel costó cerca de 370.000 euros

La extinción del incendio forestal del pasado fin de semana en Folgoso do Courel tuvo un coste próximo a los 370.000 euros, según los datos facilitados por la Xunta. El fuego se declaró a las 4.50 horas del sábado y no se dio por apagado hasta el lunes a las 16.43, cuando ya había calcinado un total de 185 hectáreas, 145 de superficie rasa y las 40 restantes de arboleda.

Para acabar con las llamas fue necesario un amplio dispositivo en el que participaron un técnico, 15 agentes, 47 brigadas, 20 motobombas, una pala, nueve aviones y dos helicópteros. Las labores resultaron muy complicadas debido al difícil acceso a la zona en la que se originó el incendio.

Se trata del segundo fuego forestal de grandes dimensiones que afecta a esta zona en lo que se lleva de año, pese a que aún no ha comenzado la temporada de alto riesgo. El anterior arrasó 280 hectáreas entre O Courel y Samos el pasado mes de abril y llegó a poner en peligro casas habitadas.

La Xunta ha demandado prudencia a la hora de realizar actividades que supongan peligro de incendios y apela a la responsabilidad ciudadana. El Gobierno gallego advirtió de que si hay pruebas de que algún fuego es provocado, la persona responsable ''pagará por todo, con penas de cárcere e co seu propio patrimonio''.

Desde la Administración autonómica aclararon igualmente que los culpables «non quedarán impunes» y pagarán ''co que teñan'' los gastos de la extinción. ''Ademais de danar os montes, poñen en risco a vida das persoas'', aseveraron fuentes de la Xunta.

El Pladiga 2021 (Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia) recoge la implantación de nuevas funcionalidades para el cálculo de los costes de extinción, lo que facilitará las reclamaciones en procesos judiciales contra los incendiarios.

Un colectivo afea unas declaraciones de la alcaldesa

La Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel ha considerado ''desafortunadas'' unas declaraciones de la alcaldesa, Lola Castro, en las que mostró su convicción de que el incendio fue provocado y posiblemente tenga que ver con personas en contra de los planes de protección del lobo y el oso en el municipio.



''A nosa asociación nunca porá ás xentes que no Courel apostan pola gandería e a apicultura na categoría de potenciais incendiarios'', señaló el colectivo, quien cree que transmitir la idea ''de que estar en contra de algo leva a prender lume é ter unha moi baixa consideración dos nosos veciños e veciñas''. La asociación pide que se investigue para ''poder atopar ao terrorista que prende os lumes e rematar con esta lacra''.



Reacción

La regidora aclaró que no se refería a los ganaderos ni a ningún sector en concreto. Lamentó que se tergiversaran sus palabras y dijo que negar ciertas cuestiones es ''pretender tapar o sol cun dedo''. Para Lola Castro es necesaria una gran ''labor de concienciación''.