Mar López: "La exposición es una forma de divulgar la belleza de la comarca"

, divulgadora cultural y organizadora del VI Concurso de Fotografía Red Ribeira Sacra Viticultura Heroica, Mar López Sotelo es una mujer inquieta, natural de Monforte, que comenzó en 2014 su particular ‘cruzada’ para que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Este interesante concurso fotográfico forma también parte de esta iniciativa.Hace seis años que cree el grupo de Facebook para apoyar esta zona como Patrimonio de la Humanidad y en un año logramos 6.000 seguidores, lo que comenzó a funcionar como una red, la Red Ribeira Sacra. Las bodegas y el Consello Regulador empezaron a organizar cosas y una de ellas comenzó justamente con fotos de la vendimia. Ese primer año, el concurso consistió en hace selfies simpáticos sobre la vendimia, pero al año siguiente se pidió que lo institucionalizaran y desde entonces colaboran el Concello de Pantón, la D.O. Ribeira Sacra , además de las bodegas Val do Frade, Malcavada y Turismo Pantón.Pueden participar todas las personas que lo deseen. No hay límite de edad, ni es necesario ser profesionales. La temática de las fotos deben de estar relacionadas con la Ribeira Sacra reflejando de alguna forma la viticultura heroica o de alta montaña, ya sea en sus paisajes territorios, bodegas y las subzonas propias de la D.O. El jurado valorará la composición técnica, creatividad y calidad. Estará compuesto por Jesús Álvarez Fernández, pintor y poeta; por un miembro de la imprenta Santolhao Dixital; un miembro del Concello de Pantón, y la técnica del Consello Regulador Ribeira Sacra. También se tendrá en cuenta el número de ‘likes’ e interacciones obtenido en las redes sociales. En cuanto a los premios, tendremos cuatro en función de las categorías de las fotos, pero no habrá 1º y 2º como tal.Los ganadores podrán optar a un viaje en zodiac por el río Miño, con visita a la fervenza de Augacaída y cata de vino de la Ribeira Sacra para dos personas, gracias a Turismo Pantón; una visita enoturística para dos personas a las bodegas milenarias de Vilachá de Salvadur, incluyendo el mirador de A Capela y un recorrido por la bodega Val do Frade; una visita para dos personas por la Ribera del Cabe, que incluye un paseo entre viñedos, visita a la bodega y cata con pinchos de Malcavada selección; y un último premio de 24 botellas de vino del Consello Regulador (12 de tinto y 12 de blanco). También mantenemos una categoría especial de selfies que solamente se centrarán en fotos de vendimia. La exposición de las fotos participantes se realizará en Pantón y es una forma de divulgar la belleza de nuestra comarca. Por lo tanto, es un concurso tanto para aficionados como profesionales. Se admite cualquier foto que esté siempre relacionada con cualquiera de las subzonas de la Ribeira Sacra.Todavía no, pero sí estoy recibiendo bastantes consultas de dudas. El plazo para participar finaliza el 8 de noviembre, pero la gente suele esperar a la vendimia, por lo que la mayoría de fotografías la recibiremos probablemente en octubre o noviembre. La exposición con todas las fotos que participen será a partir del 8 de septiembre y los premios se decidirán una vez finalizado noviembre.A concurso entraron 23 fotografías que cumplían los requisitos. Recibimos muchas, lo que ocurre que algunas se descalifican porque, por ejemplo, no pueden verse el nombre ni datos personales. Después, las instantáneas que sí formaron parte del concurso se pudieron ver en la exposición itinerante en Vilachá de Salvadur. Además, las premiadas están dentro del calendario que hizo el Consello Regulador de la Ribeira Sacra este año 2020.Este año decidimos hacerlo igual porque consideramos que las fotos pueden hacerse. Tuvimos un acto de inauguración en Vilachá de Salvadur en el que contamos con la presencia del coronel del aeródromo de Santiago, Pedro Díaz, y el teniente coronel Julio Rodríguez, de la base de apagafuegos de Galicia. Fue un acto en el que participaron 40 personas por motivos de seguridad. Lo teníamos previsto para meses antes, pero justo coincidió con el día que comenzó el confinamiento, así que en Vilachá aproveché la ocasión para dar a conocer la campaña en las redes de apoyo a la candidatura de la Ribeira Sacra con los hashtags #Ribeirasacracontigo #Apoyandolonuestro y todos los asistentes al evento bailamos una #muiñeirasolidaria. Pienso que estamos recibiendo apoyo a través de las redes porque seguimos en la lucha.Promociono los esgrafiados y su puesta en valor, que también forman parte del proyecto de la candidatura de la Ribeira Sacra para Patrimonio de la Humanidad. Publicaron un libro sobre el informe que se va a presentar a la Unesco y que, incluye entre otros, el esgrafiado del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. La Universidade de Santiago me propuso hacer una exposición sobre los esgrafi ados en la Praza de A Quintana, pero todavía no hay nada concretado.