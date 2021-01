Las exportaciones de vino solo bajaron un 8% en el año marcado por la pandemia

La denominación de origen Ribeira Sacra tuvo unos buenos resultados relativos en cuanto a la exportación de sus vinos, pues solo bajó un 8% en 2020 en relación con los datos referidos 2019. La reducción, según el presidente del consejo regulador, José Manuel Rodríguez, no es mala si se tiene en cuenta la incidencia de la pandemia del covid-19, que se prolonga desde marzo del pasado año y que marcó el consumo y, por lo tanto, las ventas.

Rodríguez indicó que mientras otras zonas vitivinícolas protegidas aún no han dado datos sobre el mercado exterior referido a 2020, Ribeira Sacra ha hecho un ejercicio de transparencia, siguiendo con la tradición iniciada en 2008, cuando los caldos de la zona comenzaron a comercializarse en el mundo, colocando de aquellas la anecdótica cantidad de 2.655 litros.

Doce años después, la cifra de exportaciones se sitúa en 150.693 litros, por lo que en la denominación de origen hablan de unos buenos resultados a lo largo del tiempo y, sobre todo, dijo el presidente, en la actualidad, cuando las circunstancias no son las mejores. También destacó el hecho de que los ribeira sacra no se han depreciado. "Mientras en otras denominaciones han apostado por compre dos y llévese tres, en Ribeira Sacra no se ha hecho nada similar y ahí estamos, manteniendo cuotas de mercado y precios", destacó José Manuel Rodríguez.

Los mercados internacionales se han comportando de formas muy distintas. Han bajado las exportaciones a Estados Unidos, Suecia, Reino Unido y Noruega, pero han subido en Italia, Alemania, Canadá, China, Irlanda, Rusia y Suecia.

Los principales consumidores de los caldos que se cosechan en el territorio que opta a ser Patrimonio de la Humanidad son, por este orden, Estados Unidos, con casi 40.000 litros anuales; Suiza, con 17.191; Canadá, con 14.582: Noruega, con 14.314; y China, con 12.400.

Con todo, las subidas de unos compensan las bajadas de otros, principalmente la de Estados Unido, principal mercado exterior. De ahí que la caída en las exportaciones haya sido considerada asumible, e incluso buena, en un año tan difícil.

CERO VENTAS. En la lista de la denominación de origen Ribeira Sacra no están referidos todos los países del mundo, pero sí aquellos a los que en alguna ocasión desde 2008 se le vendió vino, por muy pequeña cantidad que fuese. Así, da como resultado que en 2020 no se comercializó ni una sola botella en un total de 15 países.

Se trata de Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes, Estonia, Islandia, Israel, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Panamá y Rumanía.

El caso más significativo es el de Israel, ya que en 2019 se vendieron 1.620 litros y el pasado año, ninguno, mientras que el dato curioso se refiere al Principado de Mónaco, donde los ribeira sacra solo llegaron una vez desde que hay registros, en concreto en el año 2016, con una venta de nueve litros, o lo que es lo mismo, doce botellas.