Unha explosión de cores na Ribeira Sacra e O Courel

Marrón, amarelo, vermello e mesmo o verde que sobrevive mesturado coas diferentes cores que ofrece o ceo en función da climatoloxía cambiante. Pode ser azul, pero esta semana que morre foi máis ben gris. Mesmo o branco da néboa baixa xogou o seu particular rol. Os camiños e os ríos que conforman unha orografía única tamén meten baza nun cromatismo cada vez máis valorado polo sector turístico.

"Mentres outros destinos pechan servizos no outono, na Ribeira Sacra están practicamente todas as opcións dispoñibles. As rutas fluviais funcionan e hai adegas e mosteiros abertos ao público", valora a xerente do consorcio de turismo, Alexandra Seara. Claramente, afirma que xunto con Santiago de Compostela, a comarca é "o destino de Galicia máis desestacionalizado".

Moitos destinos turísticos pechan os seus servizos no outono, pero na Ribeira Sacra mantéñense

Aínda é cedo para coñecer os datos de ocupación hoteleira, que o consorcio recolle todas as tempadas. A previsión é que sexan positivos, pois o outono foi sempre unha estación moi favorable para a Ribeira Sacra. "O ano pasado, en outubro e novembro déronse cifras tan boas como as de xullo", apunta Seara.

Dende o ente que ela xestiona téñeno claro. O cromatismo, esa explosión de cores que transforma a paisaxe nunha especie de óleo natural, xoga un papel "diferencial". Supón, ademais, un engadido que atrae visitantes fóra das épocas máis típicas para viaxar, como son a privamera e o verán.

Viñedos na parroquia de San Fiz, en Chantada. MIGUEL PIÑEIRO

"Esa compoñente cromática unida a un tecido que se mantén activo fai que se relacione moito a Ribeira Sacra, á que tamén lle axuda o crecemento da súa marca, co outono", conclúe Alexandra Seara.

Cámara e paseo

Un afeccionado á fotografía ten no outono un gran aliado á hora de inmortalizar calquera paisaxe na comarca. As contornas máis relacionados co viño, como pode ser a da parroquia chantadesa de San Fiz, ofrecen estes días un contraste que non se ve noutras épocas do ano.

O río Miño ten a súa propia cor, a xogo co ceo e as paisaxes dos arredores. Mirar cara a arriba supón atoparse con ocres mesturados con vermello, mesmo con tons granates, marrón e o verde das cepas.

A Ribeira Sacra descobre así unha das súas estampas máis fermosas, ideal para quen desexa dar un paseo, perderse por núcleos de poboación entre viñedos e sacar unhas fotos coas que encher un perfil en Instagram e Facebook ou, simplemente, recrearse na casa ou diante dos amigos. Para moitos, o outono é a mellor época para coñecer a comarca e os seus encantos.

Unha paisaxe do Courel en outono. MARCOS REINOSO

Máis cara a montaña, no Courel, tamén entenden, e moito, de cromatismos. As cores do outono na terra de Uxío Novoneyra, onde case renden culto ás castañas, o froito de outono por excelencia, son para a maioría un privilexio, unha festa de follas caídas aos camiños cheos de ourizos e árbores que comezan a quedar nus, antesala dun inverno que será longo, pero reconfortante entre quentes pratos de culler. O único malo é que non son moitas as semanas para gozar das cores. Toca bulir coa cámara na man.