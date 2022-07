Los expertos en patrimonio geológico de toda España se dan cita en Quiroga

Los principales expertos en patrimonio geológico de toda España se dan cita esta semana en Quiroga en la reunión que la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España celebra en la localidad.

Son casi 60 profesionales que desarrollan su trabajo en diferentes organizaciones y que a lo largo de cuatro jornadas intercambiarán conocimientos y expondrán diferentes estudios en unas jornadas en las que el geoparque Montañas do Courel será el gran protagonista, con conferencias sobre el trabajo que se lleva a cabo en él y diferentes visitas por los tres municipios que lo conforman.

"El principal interés de los participantes en esta reunión está no tanto en el patrimonio en sí, sino en su interpretación", indica Martín Alemparte, gerente del GDR Ribeira Sacra-Courel, que hoy a las 15.00 horas explicará a los asistentes el modelo de desarrollo local que aplica el geoparque.

El encuentro contará con participantes de distintas comunidades e incluso con presencia internacional. José Brilha, geólogo y profesor en la Universidade do Minho, en Portugal, acudirá a la cita con varios de sus alumnos y por vía telemática intervendrán los representantes del grupo de trabajo encargado de diseñar el proyecto del geoparque de Ruta del Oro, en Ecuador.

En el mes de noviembre ya visitaron la comarca para participar en unas jornadas y conocer el modelo de gestión de Montañas do Courel y ahora pretenden exponer los avances en su trabajo de cara a obtener el visto bueno de la Unesco próximamente.

A pesar de que la inauguración de la reunión tendrá lugar este martes, los actos previstos en torno a ella ya comenzaron este lunes con un curso sobre patrimonio geológico y geoparques y una salida de campo que contó con participación de una veintena de personas, entre ellos vecinos de la comarca.

A las numerosas ponencias que se celebrarán hasta el viernes en el salón de actos de la casa de la cultura de Quiroga solo pueden acceder los inscritos en la reunión, pero serán retransmitidas en directo a través de YouTube.

Un referente a nivel geológico

El gerente del GDR, Martín Alemparte, celebra que Montañas do Courel pueda acoger eventos como el de esta semana y confía en que la celebración de este tipo de citas "vaia en aumento segundo se vaia engrasando a maquinaria do xeoparque, que é un destino que irá a máis e cada vez será máis coñecido". Destaca además la relevancia de los participantes en la reunión, que espera que se conviertan "en prescritores do territorio".



Visita de la Unesco

La celebración de las jornadas de la Sociedad Geológica de España llega la semana después de la visita de dos evaluadores de la Unesco para analizar el trabajo realizado en la comarca desde que le fue concedido el título de geoparque en el año 2019. Las impresiones son favorables, ya que los enviados de la Unesco se marcharon satisfechos al ver avances e implicación social.