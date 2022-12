El exedil del PP de Quiroga José Luis Rivera crea un partido independiente

José Luis Rivera, el concejal del Partido Popular que abandonó la corporación hace dos meses a pesar de ser la mano derecha durante 20 años del alcalde de Quiroga, Julio Álvarez Núñez, anunció el martes que ha creado un partido independiente con en el que concurrirá a las elecciones municipales que tendrán lugar en el próximo mes de mayo.

José Luis Rivera. ARQUIVO

José Luis Rivera manifestó que los estatutos de la formación, que podría llevar el nombre de Independientes por Quiroga, así como el resto de trámites burocráticos, quedarán cerrados a finales de esta semana.

El exresponsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Quiroga durante un par de décadas indicó que llevaba entre tres y cuatro meses dándole vueltas a la idea de crear una candidatura independiente ante la "falta de confianza no alcalde e á imposibilidade de convivir e sacar proxectos adiante no municipio".

De hecho, cuando se supo que había abandonado la corporación, Rivera aseguró que había faltado "información pública do Concello de Quiroga", ya que su renuncia fue presentada meses antes de que se hiciese efectiva y conocida el pasado mes de octubre.

José Luis Rivera dio a conocer a este diario su intención de comenzar de inmediato la campaña electoral de cara a las municipales de mayo del próximo año.

Campaña electoral

Al respecto aseguró que hará una "campaña para obter os mellores resultados posibles nesas eleccións. Eu non teño nada que perder e os veciños, penso, moito que gañar no caso de conseguir ser o próximo alcalde".

A Rivera no le preocupa, aseguró si el actual regidor y compañero durante 20 años, se presenta o no a los comicios. Y es que Julio Álvarez manifestó el pasado fin de semana en una cena del partido celebrada en la villa quiroguesa que sopesaba retirarse de la política, decisión que tomaría a finales de esta semana.

El anuncio de Julio Álvarez "non ten validez" para José Luis Rivera. "Non creo que marche. Acórdome que dixo o mesmo moitas veces ao longo do tempo e sempre volvía".

Sea como fuese, Rivera indicó que tiene encarrilada su campaña electoral. Además, en la villa y parroquias del municipio se intuía que tenía la intención de presentarse como independiente para intentar arrebatarle la alcaldía a Julio Álvarez.

El vecindario

Para ello, dicen aquellos vecinos que siguen el día a día político, que necesitaría del apoyo de PSOE y BNG, en la actualidad dos fuerzas minoritarias, pues los socialistas solo disponen de dos concejales y los frentistas, de uno, en una corporación integrada por once miembros.

En Quiroga se habla de que José Luis Rivera puede hacerle un verdadero daño político al PP, toda vez que se trata de una persona muy bien relacionada y apreciada por los vecinos por el trabajo llevado a cabo en el área de Cultura del Ayuntamiento durante 20 años, pero también, destacaron, por ser uno de los máximos impulsores de la feria del vino y estar siempre al frente de la organización de las fiestas mayores quiroguesas, las que tienen lugar a principios de agosto en la villa.

Un alcalde con nove maiorías absolutas

El popular Julio Álvarez ganó por mayoría absoluta sus primera elecciones municipales en 1987. Repitió resultados, algunos abrumadores en cuanto al número de apoyos logrados, en los comicios de 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, dejando relegada a la oposición, a PSOE y BNG, a meros acompañantes de un pleno corporativo en el que el PP dispone de ocho de los once ediles.

La trayectoria de Álvarez no se queda ahí, pues fue vicepresidente de la Diputación de Lugo, asesor de la Consellería de Familia de la Xunta y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias.