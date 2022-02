Un matrimonio de octoxenarios residente en Carballedo foi trasladado este domingo despois de arder a cociña da súa vivenda, situada no lugar de Ceides. Ela presentaba as feridas máis graves e tivo que ser hospitalizada na Coruña. O home, en troques, non necesitou ser ingresado. Permanece na casa duns familiares en Ourense, moi afectado, iso si, polo acontecido.

O lume declarouse arredor das 12.30 horas. O 112 recibiu entón a chamada do mesmo matrimonio advertindo que a cociña da súa casa estaba a arder. Dende o servizo de emerxencias de Galicia mobilizaron o 061, os bombeiros do parque comarcal de Chantada, a Garda Civil e Protección Civil. Os voluntarios que conforman esta última agrupación foron, xunto a varios veciños, os primeiros en chegar ao lugar dos feitos.

Inicialmente requiriuse a presenza dun helicóptero medicalizado, pola posibilidade de que as vítimas presentasen feridas graves e necesitasen asistencia médica moi urxente. Ao final, non tivo que intervir. A evacuación fíxose en ambulancia.

O danos materiais foron moi importantes. Aínda que o lume non afectou á totalidade do inmoble, a cociña quedou nun elevado estado de deterioración. As lapas propagáronse polos diversos mobles e a campá e dirixiuse cara á parte superior externa da casa, afectando ao teito e ao tellado.

ASÍ OCORREU. Fontes consultadas por este diario indicaron que no momento dos feitos, o home estaba na ducha. Ao saír atopouse coa casa chea de fume. A súa dona xa saíra da vivenda e moitos veciños chegaran para prestar axuda.

Segundo trascendeu, el non sufriu apenas lesións físicas, aínda que si tiña moito desgusto. Ela presentaba o cadro máis grave, as fontes cuestionadas precisaron que por causa, principalmente, da inhalación de fume. Por esa razón determinouse o traslado dende Ourense ata A Coruña.

Alí permanecía á última hora do domingo acompañada pola filla de ambos, que vive en Ourense con outros membros da súa familia. Con eles, na cidade das Burgas, atópase o home, atendido en todo momento.

Antes de declararse o incendio, o matrimonio, que mantén contacto diario cos seus achegados, estaba só na casa. En canto souberon do incendio, os veciños e os familiares apresuráronse para axudarlles e atendelos antes de que o percance puidera ter consecuencias fatais. Non tardaron en presentarse no mesmo lugar dos feitos.

Algunhas testemuñas relataron que os residentes desprazados e os voluntarios de Protección Civil valéronse de extintores e varias mangueiras domésticas para controlar as lapas antes da chegada dos bombeiros.

Os efectivos do parque comarcal de Chantada procederon posteriormente a completar os labores de extinción, aos que lle engadiron despois traballos de refrixeración e ventilación co obxectivo de que o incendio non se reavivase.

Máis tarde procedeuse a avaliar os danos materiais, que foron elevados. O espazo da cociña quedou completamente calcinado, aínda que o lume puido ser controlado antes de expandirse por outras zonas da vivenda afectada ou mesmo alcanzar as casas e terreos colindantes, provocando así un incendio maior.