Eva y Brasil, una pareja ganadora

La relación de la monfortina Eva Willmott y su caballo Brasil fue especial desde un principio. Se entendían a la perfección y, tras ocho años y mucho trabajo, los resultados llegaron y esta pareja se impuso el pasado fin de semana en el Campeonato Gallego de Completo, que combina las modalidades de doma, salto y cross.

Cuenta Willmott que los anteriores propietarios de Brasil "tenían problemas con él", pero la cosa cambió cuando comenzaron a trabajar con él tanto ella como su hermana Sara.

La fórmula para que esta relación funcione seguramente tenga mucho que ver con el "cariño" que Eva le tiene a su caballo. "Estoy muy orgullosa de él, ha llegado lejísimos y la gente hasta se gira para mirarlo", dice la jinete.

Tampoco el jurado del campeonato celebrado en Ames le apartó la vista a Brasil, que completó las tres pruebas sin apenas penalizaciones. Obtuvieron 37,8 puntos en total; en la modalidad de cross –saltos en campo– no tuvieron ni un solo fallo y en salto apenas una leve penalización, logrando así "la mejor puntuación que tuve hasta ahora. Ya había sido subcampeona y este fue un paso más", dice.

Estas competiciones de Completo llevan organizándose en Galicia cuatro años, por lo que para Eva, reconoce, "supone un orgullo y una gran motivación ganar en una disciplina nueva".

Tras más de 40 pruebas disputadas, Eva Willmott piensa ya en la jubilación de Brasil, que quiere que sea "lo mejor posible, porque se lo merece". El caballo va camino de los 16 años, una edad apropiada para sacarlo de la competición "y evitar que desarrolle problemas como la artritis".

FUTURO. Tras un verano dando rienda suelta a su pasión, la hípica, con el inicio del curso universitario Eva se ve obligada a disminuir la intensidad de competición. Además de estar preparando la jubilación de Brasil, el hecho de estudiar en Vigo y solo estar durante el fin de semana en Monforte le impide preparar las pruebas como es debido.

Sin embargo, los estudios no alejan a esta monfortina del mundo ecuestre, que ella ve "como un estilo de vida". Está cursando estudios de Biología, una carrera que tiene muy presente "la naturaleza y los animales", por lo que se ve "ligada al sector en un futuro".

Quiere seguir cultivando una pasión que comparte toda su familia y en la que ella se inició con solo cuatro años. "Al principio me llevaban a una hípica una vez por semana y después, como me gustó la experiencia, ya me fui adentrando cada vez más y comencé a competir", señala.

Eva tiene además la suerte de contar con el apoyo de su familia, fundamental para seguir adelante en un deporte que, ella misma reconoce, "es caro". Su hermana estuvo compitiendo hasta hace poco y su padre es un apasionado de la equitación.

La mejor prueba de ello es que en su casa tienen siete caballos, "aunque no todos son de competición". Willmott destaca el tiempo que les dedican a los animales y el cariño que les tienen, que cree "que es recíproco", porque si algo tiene claro es que "a un caballo lo tienes para toda la vida".